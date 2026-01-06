Νέες χρεώσεις για τον ΑΔΜΗΕ – Αποζημίωση για τις επενδύσεις

Αυξήσεις μόλις 1% στους λογαριασμούς των καταναλωτών, για έργα όπως η νέα ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης.

Σε ισχύ μπαίνουν οι νέες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) από τις αρχές Φεβρουαρίου, καθώς έπειτα από πολύμηνη καθυστέρηση, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ). Οι καινούριες χρεώσεις σηματοδοτούν μικρές προσαυξήσεις, την ίδια στιγμή όμως ενεργοποιούν την αποζημίωση του ΑΔΜΗΕ για έργα όπως η νέα ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, η οποία πρόκειται να «επιστρέψει» στους καταναλωτές σημαντικό οικονομικό όφελος μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ).

Ενδεικτικό του θετικού «αποτυπώματος» των νησιωτικών ηλεκτρικών διασυνδέσεων είναι το γεγονός ότι το Κρήτη-Πελοπόννησος έχει εξοικονομήσει μέσω των ΥΚΩ 700 εκατ. ευρώ, από τα μέσα του 2021 και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025. Επίσης, έως τώρα έχει επιτευχθεί ελάφρυνση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας κατά 120 εκατ. ευρώ έχει επιτευχθεί μέσω της διασύνδεσης των Κυκλάδων, ενώ με τη νέα διασύνδεση Κρήτης-Αττικής θα υπάρξει όφελος 350-400 εκατ. ευρώ ετησίως.

Όπως είναι φυσικό, το γεγονός ότι αποκαθίσταται η αποζημίωση του ΑΔΜΗΕ για τις επενδύσεις του δημιουργεί συνθήκες ρυθμιστικής βεβαιότητας και για το επόμενο «κύμα» έργων που δρομολογεί ο Διαχειριστής. Υπενθυμίζεται ότι το επενδυτικό πλάνο για την επέκταση και την αναβάθμιση του ηλεκτρικού συστήματος προβλέπει επενδύσεις περί τα 7 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας εμβληματικά έργα όπως η διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βόρειου Αιγαίου.

Αύξηση 1% στους λογαριασμούς

Η απόφαση της ΡΑΑΕΥ θέτει σε ισχύ την αναθεώρηση του απαιτούμενου εσόδου στα 411 εκατ. ευρώ για το 2025, η οποία δρομολογείτο από το καλοκαίρι, χωρίς ωστόσο να εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Η Ρυθμιστική Αρχή πρόκρινε η ανάκτηση του εσόδου μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) να γίνει σε 12 μήνες, για να υπάρξει η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών.

Στην περίπτωση των καταναλωτών χαμηλής τάσης, η αναπροσαρμογή των χρεώσεων σημαίνει ότι η επιβάρυνση θα διαμορφωθεί σε 1,151 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, από 0,999 λεπτά. Η αύξηση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά το 1% στο σύνολο του λογαριασμού ρεύματος.

Είναι ενδεικτικό ότι για ένα μέσο νοικοκυριό, με ετήσια κατανάλωση, 4.000 – 4.500 κιλοβατώρες, η αύξηση ανέρχεται σε περίπου μισό ευρώ τον μήνα.

Οι υπόλοιπες χρεώσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΡΑΑΕΥ στάθμισε διαφορετικά σενάρια, προκρίνοντας την ανάκτηση του εσόδου σε 12 μήνες ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών. Στην περίπτωση των καταναλωτών υψηλής τάσης, η χρέωση θα είναι 4.391 ευρώ ανά MW ισχύος τον μήνα, χωρίς πρόσθετη χρέωση ενέργειας.

Στη μέση τάση, οι ΧΧΣ διαμορφώνονται πλέον σε 4.592 ευρώ ανά MW ισχύος τον μήνα και σε 5.482 ευρώ ανά MW τον μήνα για τους τηλεμετρούμενους καταναλωτές χαμηλής τάσης.

Για τους βιομηχανικούς μη τηλεμετρούμενους καταναλωτές η χρέωση θα είναι 0,788 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, τους εμπορικούς μη τηλεμετρούμενους 0,918 λεπτά ανά κιλοβατώρα, και τους Φορείς Οδοφωτισμού και Παροχών (ΦΟΠ) 1,065 λεπτά ανά κιλοβατώρα.