Οι αγορές το 2026: Διαδοχή της Fed, πολιτικό ρίσκο και φυσικά Τεχνητή Νοημοσύνη

Η γεωπολιτική, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και οι αποκλίνουσες νομισματικές πολιτικές συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες για τις παγκόσμιες αγορές το 2026, παράλληλα με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης που έχει εγείρει ανησυχίες για μια φούσκα στις μετοχές της τεχνολογίας.«Ο πραγματικός μαύρος κύκνος, λοιπόν, θα μπορούσε να βρίσκεται αλλού», δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια της Swissquote Bank, Ιπέκ Οζκαρντέσκαγια, αναφερόμενη σε ένα σπάνιο γεγονός με μεγάλο αντίκτυπο που κλονίζει τις αγορές.

Ο διορισμός νέου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στις αρχές Ιανουαρίου αποτελεί σημαντικό γεγονός. Η θητεία του νυν προέδρου Τζερόμ Πάουελ λήγει τον Μάιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πιέσεις στην Fed να μειώσει τα επιτόκια , θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. «Ο πιο υποτιμημένος κίνδυνος για το 2026 είναι ότι η Fed θα χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική περισσότερο από όσο δικαιολογούν οι οικονομικές συνθήκες, αναζωπυρώνοντας ακούσια τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Lale Akoner, στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών της eToro.Είπε ότι περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιθετική χαλάρωση, ωθώντας τον πληθωρισμό προς τα πάνω και επιβάλλοντας μια ανατρεπτική αντιστροφή πολιτικής.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είναι έτοιμο να αποφανθεί επί της νομιμότητας των σαρωτικών δασμών έκτακτης ανάγκης του Τραμπ, ενώ οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο.Η γεωπολιτική βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.Ο Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή στρατιωτική δράση στην Κολομβία και το Μεξικό και δήλωσε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας «φαίνεται έτοιμο να πέσει». Ο Καναδάς και η Γροιλανδία , στόχοι της ρητορικής του Τραμπ, πιθανότατα παρακολουθούν την εξέλιξη στη Βενεζουέλα. Είναι μια σημαντική χρονιά για τις εκλογές στις αναδυόμενες αγορές από την Ουγγαρία μέχρι τη Βραζιλία και την Κολομβία, κάτι που μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο μετά από ένα δυνατό 2025.Ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας αντιμετωπίζει έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο πριν από τις εκλογές του Απριλίου για να ανατρέψει την στάσιμη οικονομία αρκετά ώστε να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία .Οι εκλογές στη Λατινική Αμερική θα πέσουν στη σκιά των γεγονότων στη Βενεζουέλα, αλλά οι νίκες των συντηρητικών στη Βραζιλία και την Κολομβία θα μπορούσαν να φέρουν τις αυστηρότερες δημοσιονομικές πολιτικές και τους βελτιστοποιημένους κανονισμούς που επιθυμούν οι επενδυτές.

Οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και η επιλογή του νέου προέδρου της FED θα είναι κρίσιμες για τους επενδυτές

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters τα χρηματιστηρια θα ηρεμησουν. Το 56% των ερωτηθέντων προβλέπουν διόρθωση τους επόμενους μήνες.Μια πιθανή μαζική πώληση μετοχών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε επίσης να βλάψει το ευρύτερο κλίμα. Ο ενθουσιασμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ενισχύσει τις αποτιμήσεις, τροφοδοτώντας τις προσδοκίες για μαζικές δαπάνες σε υποδομές. Ωστόσο, αρχίζουν να εισχωρούν αμφιβολίες σχετικά με τις αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τα επίπεδα χρέους που αναλαμβάνουν ορισμένες εταιρείες. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο S&P 500 θα διαμορφωθεί στις 7.490 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026 και ο ευρωπαϊκός STOXX 600 στις 623 μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει κέρδη λίγο πάνω από 9% και 5% αντίστοιχα από τα τέλη του 2025.Ο Akoner της eToro δήλωσε ότι αναμένει ότι οι αγορές θα είναι λιγότερο συγκεντρωμένες στις αμερικανικές μετοχές mega captions καθώς συνεχίζεται η εναλλαγή.

Οι παγκόσμιες μετοχές θα σημειώσουν άνοδο το 2026, αλλά θα υστερήσουν σε σχέση με την ισχυρή φετινή πορεία

Οι κεντρικές τράπεζες ξεκινούν το 2026 με διαφορετικούς τρόπους, έχοντας σε γενικές γραμμές ακολουθήσει τάση χαλάρωσης.Η Fed μείωσε τα επιτόκια τρεις φορές πέρυσι και οι αγορές προβλέπουν δύο ακόμη μειώσεις των 25 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος του έτους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αναβάλει την επιβολή κυρώσεων, ενώ οι traders εκτιμούν ότι μια αύξηση των επιτοκίων στην Αυστραλία και την Ιαπωνία αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια στο 1% φέτος.«Η ΕΚΤ έχει μία μόνο εντολή – τον ​​πληθωρισμό. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στη σταθερότητα των τιμών. Η Fed, ωστόσο, έχει διπλή εντολή και πολιτική πίεση για χαλαρότερη πολιτική, παρέχοντάς της μεγαλύτερη ευελιξία – αλλά ο πληθωρισμός άνω του 3,5% θα αποτελούσε σαφές εμπόδιο», δήλωσε η Ozkardeskaya της Swissquote Bank.

Γραμμικό διάγραμμα που δείχνει το επίπεδο των επιτοκίων αναφοράς και τις προβλέψεις για το επόμενο έτος για τις κεντρικές τράπεζες στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το χρέος

Ενώ ο Τραμπ ελπίζει ότι οι μειώσεις των επιτοκίων θα μειώσουν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, οι δείκτες μακροπρόθεσμου δανεισμού, όπως οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, που είναι πιο ευαίσθητοι στα μακροπρόθεσμα δημόσια οικονομικά, που έληξαν το 2025 δεν άλλαξαν σχεδόν καθόλου. Οι αποδόσεις των ομολόγων και τα επίπεδα χρέους στις μεγάλες οικονομίες αναμένεται να παραμείνουν υψηλά, δεδομένων των δημοσιονομικών κινήτρων. Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεψαν ότι οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου θα αυξηθούν στο 4,25% μέχρι το τέλος του 2026 από περίπου 4,17%. Οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων προβλέπεται να αυξηθούν στο 2,97% από 2,89%.Αντιθέτως, οι αποδόσεις των βρετανικών και ιαπωνικών ομολόγων αναμένεται να μειωθούν.

Το διάγραμμα γραμμών δείχνει την προβλεπόμενη εξέλιξη των αποδόσεων των ομολόγων στις ΗΠΑ, την ΕΕ, τη Βρετανία και την Ιαπωνία έως το 2026.

Η συναίνεση για ένα ασθενέστερο δολάριο φέτος έρχεται σε αντίθεση με ένα χρόνο πριν, όταν οι προσδοκίες για ισχυρότερο δολάριο εξασθένησαν μετά την αναταραχή στους δασμούς της 2ας Απριλίου . Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος μόλις είχε τη χειρότερη χρονιά του από το 2017, προβλέπεται σε δημοσκόπηση του Reuters να αποδυναμωθεί στο 95,7 μέχρι το τέλος του έτους, υποδηλώνοντας πτώση 2,5% από τα τρέχοντα επίπεδα.«Η κυριαρχία του δολαρίου είναι άθικτη, αλλά όχι πλέον αδιαμφισβήτητη», δήλωσε ο Άκονερ. Το γεν αναμένεται να ενισχυθεί, διαμορφώνοντας το δολάριο στα 145 γεν από περίπου 157 κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Η στερλίνα και το ευρώ θεωρούνται γενικά σταθερά.

Το γράφημα γραμμών δείχνει την αναμενόμενη εξέλιξη του δολαρίου ΗΠΑ, του ευρώ, της βρετανικής λίρας και του ιαπωνικού γεν.

Τα κρυπτονομίσματα παραμένουν ένα τμήμα υψηλού κινδύνου και μια ισχυρή συσχέτιση με τις μετοχές τεχνολογίας θα πρέπει να διατηρήσει την αστάθεια υψηλή, δήλωσε η Ozkardeskaya.Το Bitcoin έφτασε σε ιστορικό υψηλό πάνω από τα 125.000 δολάρια τον Οκτώβριο προτού υποχωρήσει. Το 2025 έκλεισε με πτώση άνω του 6%.Η θεσμική υιοθέτηση, τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και η ενσωμάτωση με τις αγορές ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ζήτηση, πρόσθεσε ο Akoner.