Παγκόσμιος-ελάχιστος-φόρος:-Οι-ΗΠΑ-εξασφαλίζουν-απαλλαγή-των-αμερικανικών-πολυεθνικών-εταιρειών

Το 2021, σχεδόν 140 κράτη ανέλαβαν τη δέσμευση στο πλαίσιο συμφωνίας να προχωρήσουν στην επιβολή υψηλότερης φορολογίας στις πολυεθνικές, έπειτα από διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ.

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε χθες Δευτέρα την ικανοποίησή της διότι εξασφάλισε πως οι αμερικανικές πολυεθνικές εταιρίες θα παραμείνουν «απαλλαγμένες» από τον ελάχιστο φόρο 15%, την εφαρμογή του οποίου προβλέπει διεθνής συμφωνία.

Το 2021, σχεδόν 140 κράτη ανέλαβαν τη δέσμευση στο πλαίσιο συμφωνίας να προχωρήσουν στην επιβολή υψηλότερης φορολογίας στις πολυεθνικές, έπειτα από διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η συμφωνία συμπεριλάμβανε δυο «πυλώνες»: ο δεύτερος όριζε τον παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή στο 15% για αυτές τις μεγάλες εταιρείες.

Όμως την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία αυτή και η κυβέρνησή του διαπραγματεύθηκε ώστε οι αμερικανικές πολυεθνικές να απαλλαχθούν από κάθε τέτοιο φόρο.

Για να αναγκάσουν τις άλλες χώρες να υποχωρήσουν, ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί ενέκριναν το 2025 την απειλή επιβολής φορολογικών αντιποίνων σε ξένες εταιρείες στις ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε χθες, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξήγησε ότι εξασφάλισε πως «οι επιχειρήσεις με έδρα τις ΗΠΑ θα υπόκεινται μόνο στους αμερικανικούς ελάχιστους φόρους και θα εξαιρούνται από τον πυλώνα δύο».

Το υπουργείο κρίνει πως πρόκειται για «ιστορική νίκη» που «προασπίζει την αμερικανική (εθνική) κυριαρχία» και «προστατεύει τις αμερικανικές εταιρείες και τους αμερικανούς εργαζομένους έναντι των εξωχώριων εκτροπών».

Επί της αρχής, η εξαίρεση αυτή είχε ήδη ανακοινωθεί από τις χώρες μέλη της G7 στα τέλη Ιουνίου.

Σε χωριστή ανακοίνωσή του, που δημοσιοποιήθηκε επίσης χθες, ο ΟΟΣΑ αναφέρθηκε σε «πολύμηνες εντατικές διαπραγματεύσεις» για την επίτευξη «μείζονος πολιτικού και τεχνικού συμβιβασμού» που θέτει «τα θεμέλια της σταθερότητας και της νομικής ασφάλειας του διεθνούς φορολογικού συστήματος».

- – ΜΠΕ