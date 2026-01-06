Παρέλυσαν οι εξαγωγές πετρελαίου Βενεζουέλας προς Ασία – Ραγδαία αύξηση προς Chevron

Οι τερματικοί σταθμοί πετρελαίου της Βενεζουέλας εισήλθαν σήμερα στην πέμπτη ημέρα χωρίς παραδόσεις αργού πετρελαίου προς τους πελάτες της κρατικής PDVSA στην Ασία, τους κύριους δηλαδή αγοραστές βενεζουελάνικου πετρελαίου, σύμφωνα με δεδομένα ναυτιλιακών ροών που επικαλείται το Reuters.

Αντίθετα η Chevron, κύριος εταίρος της κοινοπραξίας της PDVSA, επανεκκίνησε τη Δευτέρα τις εξαγωγές πετρελαίου Βενεζουέλας προς τις ΗΠΑ (μετά από τετραήμερη παύση) και κάλεσε τους εργαζομένους στο εξωτερικό να επιστρέψουν στα γραφεία της στη Βενεζουέλα, καθώς ξεκίνησαν ξανά οι πτήσεις προς τη χώρα.

Η αμερικανική εταιρεία έχει αναδειχθεί τις τελευταίες εβδομάδες ως η μόνη εταιρεία που εξάγει αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Σημειωτέον ότι τουλάχιστον 12 πλοία που υπόκειντο σε κυρώσεις και είχαν φορτώσει πετρέλαιο τον Δεκέμβριο, αναχώρησαν από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας στις αρχές Ιανουαρίου μεταφέροντας περί τα 12 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και άλλων καυσίμων με προορισμό την Κίνα.

Απέπλευσαν σε «λειτουργία νυκτός» ή με απενεργοποιημένους αναμεταδότες, σπάζοντας τον αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Η Ουάσινγκτον δεν έχει διευκρινίσει εάν ενέκρινε αυτές τις αποχωρήσεις. Η PDVSA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Πιθανή παράλυση των εξαγωγών πετρελαίου προς την Ασία ενδέχεται να αναγκάσει την PDVSA, η οποία αγωνίζεται να διατηρήσει σε λειτουργία την παραγωγή και τις δραστηριότητες διύλισης, να προχωρήσει σε περισσότερες περικοπές παραγωγής τις οποίες ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες δεδομένης της υπερσυσσώρευσης αποθεμάτων αργού πετρελαίου και υπολειμματικών προϊόντων διύλισης (μαζούτ κλπ).

Reuters