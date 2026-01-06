«Πράσινο»-από-το-ΥΠΕΝ-για-την-επένδυση-400-εκατ.-της-sani/ikos-στη-Χαλκιδική

Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργική ενοποίηση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων καταλυμάτων Pallini Beach Hotel, Athos Palace, Theophano Imperial και τη λειτουργία τους ως ενιαίου κύριου τουριστικού καταλύματος, δυναμικότητας 2.217 κλινών και κατάταξης 5*, αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Η επένδυση της Sani/Ikos.

Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργική ενοποίηση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων καταλυμάτων Pallini Beach Hotel, Athos Palace, Theophano Imperial και τη λειτουργία τους ως ενιαίου κύριου τουριστικού καταλύματος με την επωνυμία «XIA RESORT», δυναμικότητας 2.217 κλινών και κατάταξης 5*, στη θέση Σωλήνα στην Καλλιθέα Χαλκιδικής του Δήμου Κασσάνδρας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Τουριστικά Συγκροτήματα Ελλάδας Α.Ε», αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Βάζοντας, βέβαια, ως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Το σύνολο των κύριων και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων του ενιαίου τουριστικού καταλύματος αναπτύσσεται σε παραθαλάσσιο γήπεδο συνολικής επιφάνειας 145.597,48τ.μ., σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση Σωλήνας στην Καλλιθέα, Π.Ε Χαλκιδικής.

Επί της ουσίας, πρόκειται για τη λειτουργική ενοποίηση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων καταλυμάτων Pallini Beach Hotel, Athos Palace, Theophano Imperial, ήτοι των 3 ξενοδοχείων της Goldman Sachs Asset Management στη Χαλκιδική που είχαν εξαγοραστεί από τον όμιλο Sani/Ikos, με το business plan να «δείχνει» προς την ενοποίησή τους, με στόχο να δημιουργήσει το πρώτο Ikos Grand. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης, με το τίμημα εξαγοράς και τα έργα ανακατασκευής, είχε εκτιμηθεί στα 400 εκατ. ευρώ.

Με προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας τον Απρίλιο του 2029, το Ikos Kassandra θα είναι το μεγαλύτερο Ikos Resort έως σήμερα. ο πολυτελές resort θα διαθέτει 750 δωμάτια, σουίτες και βίλες, που θα συνδυάζουν τη σύγχρονη αρχιτεκτονική με τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Σε μία έκταση 160 στρεμμάτων, οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν κατάφυτους κήπους, κοινόχρηστες και ιδιωτικές πισίνες, spa, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους αποκλειστικά σχεδιασμένους για οικογένειες και ενήλικες. Το Ikos Kassandra και ο κεντρικός παραλιακός του πεζόδρομος, θα φιλοξενούν πάνω από 30 εστιατόρια και μπαρ, προσφέροντας επιλογές από casual dining έως γαστρονομικές εμπειρίες βραβευμένες με αστέρια Michelin, καθώς επίσης θέατρα, spa, clubs για παιδιά και εφήβους, ακαδημίες σπορ και βιωματικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

Όπως αναφέρεται και στην εγκριθείσα από το ΥΠΕΝ περιβαλλοντική αδειοδότηση, πρόκειται για το κενοδοχειακό κατάλυμα “ΧΙΑ RESORT”, 5 αστέρων, δυναμικότητας 2.217 κλινών, μετά από τη λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων καταλυμάτων: 1. Pallini Beach Hotel, δυναμικότητας 999 κλινών και κατηγορίας 4* 2. Athos Palace, δυναμικότητας 863 κλινών και κατηγορίας 4* 3. Theophano Imperial, δυναμικότητας 355 κλινών και κατηγορίας 5*.

Στις Λοιπές εγκαταστάσεις και στα Έργα υποδομής περιλαμβάνονται: εστιατόρια, καφέ, καταστήματα, κ.λπ., εσωτερικό οδικό δίκτυο, χώροι στάθμευσης, νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, παροχής σχεδιασμού 1.210m³, εσωτερικά δίκτυα υποδομών (δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, ομβρίων κ.λπ.), κολυμβητικές δεξαμενές (ξενοδοχείο Pallini Beach με 3 κοινόχρηστες και 33 ιδιωτικές, συνολικής επιφάνειας 2.759,54τ.μ. και συνολικού όγκου 3.863,356κ.μ.. ξενοδοχείο Athos Palace- Theophano Imperial με 2 κοινόχρηστες και 18 ιδιωτικές), συνολικής επιφάνειας 1.977,49 τ.μ. και συνολικού όγκου 2.768,486κ.μ..), χώροι αθλοπαιδιών (γήπεδο τένις, γήπεδο βόλεϊ), εγκαταστάσεις πυροπροστασίας, τρεις (3) δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις κ.α..

Η ενοποίηση – αναβάθμιση

Σύμφωνα με την μη τεχνική περίληψη της ΜΠΕ, η διαδικασία αφορά: στη λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων καταλυμάτων και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων σε 5* για τη λειτουργία του ενιαίου καταλύματος XIA RESORT δυναμικότητας 2.217 κλινών, τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των λοιπών υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων των κτιρίων (των πρώην καταλυμάτων Athos Palace – Theophano Imperial), προκειμένου τα κτίρια να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου LEED silver, τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης) καθώς και Η/Υ εγκαταστάσεων, την αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, των χώρων στάθμευσης, του εσωτερικού οδικού δικτύου και πεζόδρομων, την κατασκευή τριτοβάθμιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, τη μεταβολή της μεθόδου υδροδότησης από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας αντί ιδιωτικής γεώτρησης.

Η ανακαίνιση και ο πλήρης εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται με σκοπό την αναβάθμιση του συγκροτήματος σε τουριστικό κατάλυμα 5*, με παροχές υψηλής ποιότητας που θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του σύγχρονου τουρισμού πολυτελείας. Η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει την ενοποίηση ορισμένου αριθμού τυπικών δωματίων, προκειμένου να δημιουργηθούν μονάδες διαμονής τύπου σουίτας ή στούντιο. Η λογική της ενοποίησης σχετίζεται άμεσα με την πρόθεση το συγκρότημα να εξυπηρετεί καλύτερα για οικογενειακές διακοπές, κάτι που υποστηρίζεται και από την οργάνωση και εκμετάλλευση του περιβάλλοντα χώρου της ίδιας πρότασης Βάση της νέας μελέτης ο αριθμός των δωματίων διαμορφώνεται σε 940 (αντί 1.054 που διαθέτουν σήμερα), και με συνολική δυναμικότητα 2.217 κλίνες (χωρίς αλλαγή δυναμικότητας).

Επιπρόσθετα πραγματοποιούνται εργασίες αναβάθμισης κτιριακών υποδομών, όπως η στατική επάρκεια κτιρίων, η ενεργειακή απόδοση κτιρίων και μικροκλίμα. Το σύνολο των εργασιών συμμορφώνεται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της κατηγορίας Α+ του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και επιπλέον με τις ειδικότερες απαιτήσεις του Κτιριακού Προτύπου Βιώσιμων Κτιρίων LEED και την κατηγορία Silver.