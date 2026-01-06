Πριν-από-έναν-χρόνο-προκάλεσε-τρικυμία.-Τι-απέγινε-η-deepseek;

Σχεδόν έναν χρόνο πριν, ένα σχετικά άγνωστο κινεζικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης κατάφερε να κάνει αυτό που μέχρι τότε έμοιαζε αδιανόητο: να ταράξει συθέμελα τις παγκόσμιες αγορές τεχνολογίας.

Η DeepSeek παρουσίασε μοντέλα που αμφισβητούσαν ευθέως το αφήγημα της αμερικανικής απόλυτης κυριαρχίας στην ΑΙ — και οι αγορές αντέδρασαν με πανικό.

Τον Ιανουάριο του 2025, με την παρουσίαση του reasoning model R1, μετοχές-βαρόμετρα της ΑΙ οικονομίας κατέρρευσαν μέσα σε ώρες. Η Nvidia έχασε σχεδόν 17% και περίπου 600 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης σε μία ημέρα. Αντίστοιχα, η Broadcom βυθίστηκε επίσης κατά 17%, ενώ η ASML υποχώρησε 7%.

Έντεκα μήνες μετά, το τοπίο μοιάζει αγνώριστο. Οι ίδιες εταιρείες όχι μόνο ανέκαμψαν, αλλά κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά. Η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων, η Broadcom έκλεισε το 2025 με άνοδο 49% και η ASML με κέρδη 36%. Και η DeepSeek; Παραμένει ενεργή, αλλά χωρίς να προκαλεί σεισμούς.

Το σοκ που άλλαξε τις βεβαιότητες

Όπως εξηγεί η Haritha Khandabattu, senior director analyst της Gartner στο CNBC, η αρχική αναταραχή δεν αφορούσε απλώς ένα νέο μοντέλο.

«Ο Ιανουάριος προκάλεσε μια ευρεία και ορατή ανατιμολόγηση, γιατί άλλαξε τις παγκόσμιες αντιλήψεις για το κόστος των frontier models και την ανταγωνιστικότητα της Κίνας», σημειώνει.

Η DeepSeek είχε προηγουμένως παρουσιάσει το ανοιχτού κώδικα μοντέλο V3, ισχυριζόμενη ότι εκπαιδεύτηκε με πολύ λιγότερους και λιγότερο ισχυρούς επεξεργαστές από εκείνους που χρησιμοποιούν κολοσσοί όπως η OpenAI και η Google. Το R1, λίγες εβδομάδες αργότερα, έδειξε επιδόσεις αντίστοιχες ή και ανώτερες από κορυφαία δυτικά μοντέλα.

Το μήνυμα ήταν σαφές: αν η ΑΙ μπορεί να παραχθεί με πολύ χαμηλότερο κόστος υπολογιστικής ισχύος, τότε ολόκληρη η επενδυτική λογική γύρω από τα data centers, τα chips και τα hyperscalers τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Γιατί δεν επαναλήφθηκε το σοκ

Έκτοτε, η DeepSeek έχει παρουσιάσει επτά αναβαθμίσεις των V3 και R1. Καμία, όμως, δεν προκάλεσε την ίδια αντίδραση στην αγορά. Ο λόγος είναι διπλός.

Αφενός, όπως επισημαίνουν αναλυτές, οι νεότερες εκδόσεις θεωρήθηκαν «αξιόπιστες βελτιώσεις» και όχι ριζικά άλματα. «Η αγορά τις είδε ως συνέχεια και εδραίωση, όχι ως νέο σοκ», λέει η Khandabattu.

Αφετέρου, οι φόβοι ότι το φθηνότερο ΑΙ θα έφερνε απότομη επιβράδυνση στις επενδύσεις διαψεύστηκαν. Αντίθετα, οι Meta και Microsoft υπερασπίστηκαν δημόσια τις αυξημένες δαπάνες τους για ΑΙ υποδομές, ενώ αναλυτές της Morningstar προβλέπουν επιτάχυνση των επενδύσεων το 2026.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Το «ταβάνι» της υπολογιστικής ισχύος

Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας είναι οι περιορισμοί στην υπολογιστική ισχύ. Σύμφωνα με αναλυτές, η DeepSeek δυσκολεύεται να προχωρήσει σε εντελώς νέο μοντέλο λόγω έλλειψης advanced compute.

Η εταιρεία φέρεται να καθυστέρησε την κυκλοφορία του R2, καθώς αντιμετώπισε προβλήματα εκπαίδευσης σε εγχώριους επεξεργαστές της Huawei, στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης της εξάρτησης από αμερικανικά chips.

Οι περιορισμοί εξαγωγών των ΗΠΑ στην Κίνα παραμένουν καθοριστικοί.

«Αν θέλεις να χτίσεις πραγματικά προηγμένα μοντέλα, χρειάζεσαι πρόσβαση σε προηγμένη υπολογιστική ισχύ», τονίζει ο Chris Miller, συγγραφέας του Chip War.

Η Δύση ξαναπαίρνει την πρωτοβουλία

Την ίδια στιγμή, οι εταρείες της Δύσης δεν έμειναν στάσιμες. Το καλοκαίρι, η OpenAI παρουσίασε το GPT-5, η Anthropic το Claude Opus 4.5, ενώ η Google λάνσαρε το Gemini 3 τον Νοέμβριο. Ο έντονος ρυθμός κυκλοφοριών καθησύχασε τις αγορές ότι δεν επίκειται άμεση «εμπορευματοποίηση-σοκ» της ΑΙ.

Όμως, κανείς δεν θεωρεί ότι η ιστορία έχει τελειώσει. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η DeepSeek δημοσίευσε νέα ερευνητική εργασία για πιο αποδοτικούς τρόπους εκπαίδευσης μοντέλων. Και, όπως προειδοποιεί ο Dan Ives της Wedbush Securities, «θα υπάρξει κι άλλη DeepSeek».

Ίσως όχι αύριο. Αλλά το σοκ του Ιανουαρίου απέδειξε ότι η παγκόσμια κούρσα Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει ανοιχτή — και ικανή να αιφνιδιάσει ξανά.