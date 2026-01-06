Προκαλούν οι δασμοί μεγάλο πληθωρισμό; Νέες μελέτες λένε όχι!

Οι υψηλότεροι δασμοί εδώ και σχεδόν έναν αιώνα δεν έχουν προκαλέσει την τεράστια αύξηση του πληθωρισμού που φοβόντουσαν πολλοί οικονομολόγοι. Αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη, σύμφωνα με δύο νέες μελέτες.

Οικονομολόγοι στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Σαν Φρανσίσκο εξέτασαν δεδομένα από το 1886 έως το 2017 και διαπίστωσαν ότι οι προηγούμενες αυξήσεις των δασμών συνήθως δεν οδήγησαν σε υψηλότερο πληθωρισμό. Αντιθέτως: Επιβράδυναν την αύξηση των τιμών. Μια ξεχωριστή πρόσφατη εργασία οικονομολόγων στο Πανεπιστήμιο Northwestern διαπίστωσε ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε μετά τις αυξήσεις των δασμών, αλλά μόνο λίγο.

Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα: Και οι δύο μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι δασμοί τείνουν να βλάπτουν την οικονομία και ότι ένα πλήγμα στη ζήτηση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων πιθανώς εξηγεί γιατί ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό είναι τόσο περιορισμένος.

Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε σαρωτικούς δασμούς την περασμένη άνοιξη, οι οικονομολόγοι προέβλεπαν ευρέως αυξανόμενο πληθωρισμό, ένα ισχυρότερο δολάριο και μια σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό σε μεγάλο βαθμό δεν έχει συμβεί . Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί από τον Απρίλιο και παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, απογοητεύοντας τους ψηφοφόρους , αλλά δεν έχει εκτοξευθεί. Οι προσλήψεις μειώνονται και η ανεργία αυξάνεται σταδιακά, αλλά η οικονομία προχωρά με ανοδική πορεία. Ταυτόχρονα, οι προβλέψεις της κυβέρνησης Τραμπ για μια αναγέννηση του μεταποιητικού τομέα επίσης δεν έχουν υλοποιηθεί .

«Η κυρίαρχη οικονομική θεωρία έχει κάτι να απαντήσει σε αυτό», δήλωσε ο Τζόναθαν Όστρι, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Βασικές οικονομικές αρχές υποδηλώνουν ότι οι υψηλότεροι δασμοί θα πρέπει να ωθήσουν προς τα πάνω την τιμή των εισαγόμενων αγαθών, οδηγώντας συνήθως σε μια εφάπαξ αύξηση του πληθωρισμού. Ωστόσο, τα ιστορικά δεδομένα σκιαγραφούν μια πιο λεπτή εικόνα. Οι οικονομολόγοι της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Regis Barnichon και Aayush Singh, διαπίστωσαν ότι μια αύξηση 1 ποσοστιαίας μονάδας στους δασμούς συνοδεύτηκε από μείωση 0,6 ποσοστιαίας μονάδας στον πληθωρισμό.

Οι οικονομολόγοι διαπίστωσαν επίσης ότι η αύξηση των δασμών συμβαδίζει με την αύξηση της ανεργίας, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση του αινίγματος του πληθωρισμού. Οι δασμολογικές διαταραχές δημιουργούν οικονομική αβεβαιότητα, η οποία επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Καθώς η οικονομία επιβραδύνεται, η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες μειώνεται, επιβαρύνοντας τις τιμές.

Οι οικονομολόγοι Tamar den Besten και Diego Känzig, εξέτασαν δεδομένα από το 1840 έως το 2024 και διαπίστωσαν ότι οι αυξήσεις των δασμών συνήθως ακολουθούνταν από ελαφρώς υψηλότερο πληθωρισμό. Αλλά ο αντίκτυπος ήταν μικρός επειδή η αύξηση του κόστους εισαγωγών αντισταθμίστηκε από τη μείωση της ζήτησης καθώς οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μειώθηκαν και η μεταποιητική δραστηριότητα συρρικνώθηκε.

Ενώ η συνολική οικονομική ανάπτυξη ήταν υγιής από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί πέρυσι, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σημάδια αδυναμίας. Οι προσλήψεις έχουν επιβραδυνθεί σε σταδιακή πτώση από τον Απρίλιο, ωθώντας την Fed να μειώσει τα επιτόκια τρεις φορές κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Εν τω μεταξύ, μια βασική δραστηριότητα παρακολούθησης δεικτών στον μεταποιητικό τομέα υποχώρησε σε χαμηλό 14 μηνών τον Δεκέμβριο.

Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι οι δασμοί του Τραμπ θα έχουν τελικά μεγαλύτερο αντίκτυπο στον πληθωρισμό, καθώς οι εταιρείες αυξάνουν σταδιακά τις τιμές. Άλλοι επισημαίνουν ότι οι πραγματικοί δασμολογικοί συντελεστές που πληρώνουν στην πραγματικότητα οι εταιρείες είναι χαμηλότεροι από τους βασικούς αριθμούς , εν μέρει χάρη σε κενά και εξαιρέσεις. Μια νέα εργασία οικονομολόγων στο Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο του Σικάγο διαπίστωσε ότι ο πραγματικός μέσος δασμολογικός συντελεστής ήταν 14,1% στα τέλη Σεπτεμβρίου, πολύ κάτω από τον βασικό αριθμό του 27,4%.

Το γεγονός ότι οι προηγούμενες αυξήσεις δασμών έβλαψαν την οικονομία αλλά δεν οδήγησαν σε υψηλότερο πληθωρισμό δεν σημαίνει ότι η ιστορία θα να επαναληφθεί, δήλωσε ο Όστρι. Η τελευταία φορά που οι εισαγωγικοί δασμοί των ΗΠΑ ήταν τόσο υψηλοί όσο είναι σήμερα ήταν τη δεκαετία του 1930, και τότε οι ΗΠΑ εφαρμόζονταν στον κανόνα του χρυσού και το Μανχάταν ήταν γεμάτο εργοστάσια. «Ο κόσμος είναι διαφορετικός σήμερα», είπε.