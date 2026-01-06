Τα-μυστικά-της-δίκης-Μαδούρο:-Η-επιλογή-της-Νέας-Υόρκης,-ο-Μαμντάνι,-ο-el-pollo-και-η…-Σομαλία

Να στριμώξει πολιτικά τους Δημοκρατικούς με την έναρξη της χρονιάς των ενδιάμεσων εκλογών, εκλογών που παραδοσιακά ο εκάστοτε Πρόεδρος των ΗΠΑ υφίσταται απώλειες στο Κογκρέσο, επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η έκβαση της ειδικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο φαίνεται να διχάζει τους Δημοκρατικούς στις ΗΠΑ.

Γιατί η Νέα Υόρκη;

Αν και ο εκδιωχθείς ηγέτης της Βενεζουέλα μαζί με τη σύζυγό του οδηγήθηκαν χθες με θεαματικό τρόπο ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή, ο Νικολάς Μαδούρο επέμεινε πως εξακολουθεί να είναι πρόεδρος της χώρας του, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «αιχμάλωτο πολέμου» και δηλώνοντας αθώος.

Καθώς πρόκειται, ωστόσο, να αντιμετωπίσει ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο, θα ήταν πιο εύλογο από την Βενεζουέλα να μεταφερθεί στη Φλόριντα ή κάποια άλλη κοντινή πολιτεία, αντί της Νέας Υόρκης. Παρόλα αυτά, η διοίκηση Τραμπ έχει επιλέξει την πολιτεία της Νέας Υόρκης ως τόπο δικαστικής εξέλιξης της υπόθεσης Μαδούρο ήδη από το 2020, με αρκετούς αναλυτές να θεωρούν την συγκεκριμένη επιλογή ως απόπειρα περαιτέρω πίεσης των Δημοκρατικών σε μια κατεξοχήν παραδοσιακή τους έδρα.

Ήδη, ο νέος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι ανέφερε πως «η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου», επιλέγοντας μια σκληρή στάση απέναντι στη διοίκηση Τραμπ, χωρίς να έχουν πράξει το ίδιο όλοι οι συνοδοιπόροι του στο Δημοκρατικό κόμμα. Πολύ περισσότερο, όταν οι Μπάρακ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον απέφυγαν να σχολιάσουν ευθέως τη σύλληψη Μαδούρο, ενώ η πρώην υποψήφια για την Προεδρία των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις υποστήριξε πως «το γεγονός ότι ο Μαδούρο είναι ένας βάναυσος, παράνομος δικτάτορας δεν αλλάζει το γεγονός ότι αυτή η ενέργεια ήταν παράνομη και μη σοφή», για να προσθέσει πως «δεν πρόκειται για ναρκωτικά ή δημοκρατία. Πρόκειται για πετρέλαιο και την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να παίξει τον περιφερειακό ισχυρό άνδρα. Αν τον ένοιαζε κανένα από τα δύο, δεν θα έδινε χάρη σε έναν καταδικασμένο έμπορο ναρκωτικών ούτε θα παραγκώνιζε τη νόμιμη αντιπολίτευση της Βενεζουέλας ενώ επιδιώκει συμφωνίες με τους φίλους του Μαδούρο».

Χλιαροί οι Δημοκρατικοί

Με εξαίρεση τους Μπένι Σάντερς και Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, δηλαδή την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, οι δημόσιες αντιδράσεις βουλευτών και γερουσιαστών περιγράφονται τα πρώτα εικοσιτετράωρα ως χαλαρές, με δεδομένο ότι η διοίκηση Τραμπ φέρεται να επιθυμεί να εκθέσει την ηγεσία των Δημοκρατικών, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και να εντείνει την συσπείρωση στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Μινεσότα μέσω… Σομαλίας

Ήδη, η χθεσινή παραίτηση του Τιμ Γουόλζ από την κούρσα της επανεκλογής του ως κυβερνήτης της Μινεσότα για τρίτη φορά θεωρείται από αρκετούς αναλυτές ως ευθεία πολιτική παρενέργεια της σύλληψης Μαδούρο και του νέου Δόγματος Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει και την πολεμική κατά της «απάτης» με ομοσπονδιακά κέντρα πρόνοιας στην Μινεσότα. Ιδίως, όταν ο Τιμ Γουόλζ υπήρξε υποψήφιος Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ το 2024 και το όνομά του «έπαιζε» για την προεδρική κούρσα του 2028, καθώς ήταν από τα πλέον μετριοπαθή στελέχη των Δημοκρατικών, προερχόμενος από την «καρδιά» της Αμερικής και όχι από τις ακτές.

Εξάλλου, η στόχευση του Ντόναλντ Τραμπ στην Σομαλία και τους μετανάστες που διαβιούν στις ΗΠΑ έχει επανέλθει πολλές φορές στο δημόσιο λόγο του «Πλανητάρχη» το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως και οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην Σομαλία, από τις αρχές μέχρι και τα τέλη του 2025, δείχνοντας ότι το συγκεκριμένο κράτος έχει μπει στο στόχαστρο του 47ου Προέδρου των ΗΠΑ.

Ποιος είναι ο El Pollo;

Πέρα από τα πολιτικά αποτελέσματα, στα οποία αποβλέπει με την σύλληψη Μαδούρο ο Ντόναλντ Τραμπ, στο επίκεντρο της δικαστικής προσπάθειας των ΗΠΑ για την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα είναι και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης μέχρι τέλους, με φόντο και τις κατηγορίες κατά του συλληφθέντα το 2020. Σημειωτέον ότι ο Νικολάς Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες περί ναρκοτρομοκρατίας, με τη δίκη να ξεκινά στις 17 Μαρτίου 2026, ενώ της υπόθεσης προΐσταται ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, Άλβιν Χέλερσταϊν της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Ειδικότερα, το κατηγορητήριο αριθμεί 25 σελίδες και δημοσιεύθηκε το περασμένο Σάββατο, αποτελώντας κατά ορισμένους φυσική συνέχεια του κατηγορητηρίου του 2020 και εγκαλώντας ταυτόχρονα τον Μαδούρο και τους συνεργούς του πως συνεργάζονται με καρτέλ ναρκωτικών για να διευκολύνουν την αποστολή χιλιάδων τόνων κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κρίσιμα στοιχεία για την διασύνδεση του Νικολάς Μαδούρο με τα καρτέλ της κοκαϊνης, προκειμένου να στοιχειοθετηθούν οι σχετικές κατηγορίες φέρεται να έχει διαδραματίσει και ο Ούγκο Αρμάντο Καρβαχάλ Μπάριος. Γνωστός ως… El Pollo, o πρώην επικεφαλής των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών της Βενεζουέλας, έχει αποστείλει προσωπική επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια κίνηση εξιλέωσης όντας κρατούμενος σε ομοσπονδιακή φυλακή, περιγράφοντας το καθεστώς Μαδούρο ως «ναρκοτρομοκρατική οργάνωση». Η επιστολή του περιγράφει τη φερόμενη αλληλεπίδραση του καθεστώτος Μαδούρο με το «Καρτέλ των Ήλιων», σε μια κίνηση προσέγγισης του El Pollo με τη διοίκηση Τραμπ και βοηθώντας τους ομοσπονδιακούς δικαστές.

Για το λόγο αυτό, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της «ναρκοτρομοκρατίας» κινδυνεύουν με ισόβια κάθειρξη αν καταδικαστούν, όταν ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, υπόκεινται ήδη σε κυρώσεις των ΗΠΑ εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όπως μέρος του έχει διαρρεύσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Μαδούρο κατηγορείται ότι επί 25 χρόνια καλλιεργεί συνθήκες διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας, αλλά και για ναρκοτρομοκρατία, στοχεύοντας στη διοχέτευση στις ΗΠΑ τόνων κοκαΐνης. Παράλληλα, εκτός από το ζεύγος Μαδούρο, ως εμπλεκόμενοι φέρονται και ο γιος του διωχθέντα Προέδρου, Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και ειρήνης της χώρας, Ντιοσντάντο Καμπέλλο Ροντόν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί στη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ το 2020 από κοινού με τον Νικολάς Μαδούρο για κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών.