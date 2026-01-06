Όσα-έγιναν-στο-δικαστήριο-με-τον-Μαδούρο:-Δήλωσε-απαχθείς-πρόεδρος,-ζητήθηκε-ιατρική-φροντίδα-για-τη-σύζυγο-επειδή-«έχει-μώλωπες»

Στην επόμενη μέρα μετά από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον όλου του κόσμου. Με τον Μαδούρο να εμφανίζεται ενώπιον των Αμερικανών δικαστών στη Νέα Υόρκη για να επαναλάβει ότι «είμαι (ακόμα) πρόεδρος» και να δηλώσει (φυσικά) αθώος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μοιάζει να κρατά στα χέρια του ανοιχτό τον ασκό του Αιόλου.

Στη Βενεζουέλα, η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία ανέλαβε καθήκοντα προσωρινής προέδρου της χώρας, μιλά για «συνεργασία» με τις ΗΠΑ, αφήνοντας έτσι ανοιχτή την πόρτα της ομαλοποίησης της κατάστασης. Την ίδια ώρα ωστόσο η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, λέει ότι η Ροντρίγκεζ «δεν είναι εμπιστοσύνης», ανακοινώνει ότι επιστρέφει στη Βενεζουέλα «το συντομότερο δυνατό» και τονίζει ότι η επόμενη μετάβαση για τη χώρα πρέπει να προχωρήσει. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται ακόμα και βίαιη ανατροπή της Ροντρίγκεζ από την αντιπολίτευση που φέρεται να έχει κερδίσει τις προηγούμενες εκλογές έπαιξε και αυτή το ρόλο της στον πανικό που προκλήθηκε από λάθος συναγερμό κυρίως στο Καράκας.

Την ίδια ώρα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει απειλές κατά δικαίων και αδίκων, όλοι περιμένουν τον… επόμενο που παίρνει σειρά. Ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία», προκαλώντας την έκρηξη της Δανίας, η πρωθυπουργός της οποίας Μέτε Φρέντρικσεν, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση υλοποίησης του τρελού σχεδίου που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ έχει χτυπήσει… καμπάνα και για όποιον ακόμα μπορεί να φανταστεί κανείς. Εναντίον της Ροντρίγκεζ, για την οποία είπε ότι «αν δεν κάνει το σωστό, θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, μεγαλύτερο από τον Μαδούρο», εναντίον της Κολομβίας, εναντίον του Μεξικού και όχι μόνο. Αυτά, άνοιξαν την… όρεξη και στους Ισραηλινούς, οι οποίοι ζητούν από τον Τραμπ το «ΟΚ» για να διεξάγουν επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Την κυβέρνησης της οποίας ο Τραμπ επίσης απείλησε στην περίπτωση που χυθεί το αίμα των διαδηλωτών που έχουν σχεδόν «καταλάβει» την Τεχεράνη και άλλες πόλεις.

Στο δικαστήριο

Στο μεταξύ ο Μαδούρο εμφανίστηκε χθες για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου αυτός και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, κατηγορούνται για συμμετοχή σε υποτιθέμενη συνωμοσία διακίνησης κοκαΐνης και συνεργασία με καρτέλ που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο ίδιος δήλωσε αθώος. Ο Μαδούρο και η σύζυγός του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας και παράνομη κατοχή όπλων.

Η κατηγορία εναντίον τους αναφέρει ότι για περισσότερα από 25 χρόνια πλούτισαν συνεργαζόμενοι με διεθνείς εμπόρους ναρκωτικών για τη μεταφορά παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Μιλώντας στα ισπανικά, ο Μαδούρο αποκάλεσε τον εαυτό του πρόεδρο της Βενεζουέλας και παραπονέθηκε ότι συνελήφθη από το σπίτι του στο Καράκας, προτού τον διακόψει ο δικαστής.

Η Αμερικανίδα γενική εισαγγελέας, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι ο πρώην ηγέτης της Βενεζουέλας θα αντιμετωπίσει σύντομα την πλήρη οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης. Η πιο τεταμένη στιγμή ήρθε στο τέλος της απαγγελίας κατηγοριών, όταν ένα μέλος του κοινού άρχισε να φωνάζει στα ισπανικά στον Μαδούρο ότι θα «πληρώσει» για ό,τι έχει κάνει.

Ο Μαδούρο γύρισε προς το μέρος του και απάντησε στα ισπανικά ότι ήταν «απαχθέντας πρόεδρος» και «αιχμάλωτος πολέμου», πριν τον συνοδεύσουν με χειροπέδες πίσω από τη σύζυγό του, μέσω της πίσω πόρτας του δικαστηρίου. Το μέλος του κοινού, που έκλαιγε, κλήθηκε να αποχωρήσει από το δικαστήριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο θα «περάσει από μια δύσκολη δίκη». Ωστόσο, είναι πιθανό να χρειαστούν χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η δίωξη. Πόσο πιθανό είναι όμως οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ να καταφέρουν να καταδικάσουν τον άνθρωπο που ηγείται της Βενεζουέλας εδώ και 13 χρόνια;

«Είμαι αιχμάλωτος πολέμου»

«Αθώα, εντελώς αθώα», είπε η Φλόρες στα ισπανικά, όταν ρωτήθηκε από τον δικαστή τι δηλώνει στις κατηγορίες. «Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας της Βενεζουέλας μαζί με τη σύζυγό μου και θα τοποθετηθώ αναφορικά με τις κατηγορίες μόλις τις διαβάσω αναλυτικά – προσεκτικά – μόνος μου», δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο, όταν του ζητήθηκε να δηλώσει την ταυτότητά του.

Μάλιστα, όπως είπε στον δικαστή ο Μαδούρο, θεωρεί τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου».

🚨 BREAKING: Maduro tells judge ‘I am innocent, I am not guilty,’ in court appearance on narco-trafficking charges pic.twitter.com/Pk2NnF2IdJ — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όταν ο δικαστής τον ενημέρωσε ότι έχει το δικαίωμα σε δωρεάν συνήγορο, από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης, ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας απάντησε ότι δεν ήταν ενήμερος για τη δυνατότητα αυτή.

Παράλληλα, ο δικαστής Χέλερσταΐν γνωστοποίησε στο κατηγορούμενο ζευγάρι ότι έχουν το δικαίωμα να δεχτούν επίσκεψη από υπαλλήλους του προξενείου της χώρας τους, κάτι που αποδέχτηκαν κι οι δύο.

Μέρος της διαδικασίας ήταν και η γνωστοποίηση από την πλευρά του Εισαγγελέα της ώρας και του τόπου της σύλληψης του Μαδούρου και της Φλόρες, οπότε έγινε κι επίσημα γνωστό ότι συνελήφθησαν από τις διωκτικές αρχές στις 11:30 το πρωί της 3ης Ιανουαρίου.

Αιφνιδίασε τον δικαστή

Μάλιστα, ο Μαδούρο φέρεται να αιφνιδίασε τον δικαστή όταν του ζήτησε να κρατήσει τις σημειώσεις του. «θα ήθελα να ζητήσω να γίνουν σεβαστές οι σημειώσεις μου και να μου επιτραπεί να τις κρατήσω», είπε με τον Χέλερσταϊν να απαντά: «Πιστεύω ότι δικαιούστε να τις κρατήσετε».

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο συνήγορος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, δήλωσε ότι «σε αυτή τη φάση δεν ζητά την αποφυλάκισή του με εγγύηση», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να το πράξει σε μεταγενέστερο στάδιο. Παράλληλα, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ίδιος υπογράμμισε πως ο Μαδούρο έχει ζητήματα υγείας και θα απαιτηθεί συγκεκριμένη ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ενώ έθεσε και θέμα νομιμότητας της επιχείρησης για τη σύλληψή του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι ενδέχεται να καταθέσει αιτήματα που αφορούν τον ρόλο του Μαδούρο ως επικεφαλής κυρίαρχου κράτους, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής του απαγωγής».

Μάλιστα, ο συνήγορος της Σίλια Φλόρες δήλωσε ότι έχει «μώλωπες στα πλευρά της» και «θα χρειαστεί κατάλληλη φροντίδα», με τον δικαστή Χελερστάιν να σημειώνει ότι οι δικηγόροι μπορούν να το διευθετήσουν με τους εισαγγελείς.

Έξω από το δικαστήριο ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί υπήκοοι της Βενεζουέλας που ζουν στη Νέα Υόρκη, με συνθήματα υπέρ αλλά και κατά του Νικολάς Μαδούρο.