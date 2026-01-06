Σταθερός τζίρος και ισχυρή αύξηση κερδοφορίας για την εταιρεία που κατέχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του ονόματος Marks & Spencer στην Ελλάδα. Νέα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Πού ποντάρει για τη συνέχεια.

Τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της, μέσω στοχευμένης επέκτασης του δικτύου καταστημάτων και υλοποίησης νέων επενδύσεων σε εναλλακτικά κανάλια διάθεσης, αξιολογεί η Marks and Spencer Greece S.A. που δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανεμπορίου και κατέχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του ονόματος Marks & Spencer στην Ελλάδα.

Η εταιρεία προσβλέπει στη συνεχή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της λειτουργικής της αποδοτικότητας, ενώ σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, οι εκτιμήσεις για την επόμενη χρήση είναι ότι θα παραμείνουν θετικές. Ειδικότερα όσον αφορά στην ιδιωτική κατανάλωση, αναμένεται ότι θα υποστηριχθεί από την άνοδο του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, λόγω της αύξησης του εισοδήματος από εξαρτημένη εργασία, της συνεχιζόμενης ανάκαμψης της απασχόλησης και της περαιτέρω αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Σταθερός τζίρος, άλμα κερδών

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι οποίες αφορούν στη χρήση που έληξε την 31.03.2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 71,7 εκατ. ευρώ έναντι 71,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μικρή μείωση 0,2%.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, οι πωλήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση επηρεάστηκαν αρνητικά από τη μείωση του αριθμού των καταστημάτων που λειτουργούσαν κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη διαφορά των πωλήσεων των νέων καταστημάτων στη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη σε σχέση με τα αντίστοιχα παλαιότερα. Οι δε πωλήσεις των όμοιων καταστημάτων και οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου παρουσίασαν αύξηση.

Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 38,1 εκατ. ευρώ από 36,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση 4,4%. Η αύξηση οφείλεται στη μείωση του κόστους αγοράς των προϊόντων και στη μείωση της επιβάρυνσης από δασμούς.

Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας διαμορφώθηκαν κατά την τρέχουσα χρήση στα 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση 30,1%, ενώ τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έξοδα) ανήλθαν στα 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 9,3%.

Ισχυρή ήταν η αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας, με τα καθαρά αποτελέσματα να διαμορφώνονται για την τρέχουσα χρήση σε κέρδη ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 0,4 εκατ. ευρώ την περσινή περίοδο.

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 71,6 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου ποσού των 49,9 εκατ. ευρώ για τη προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 43,48%, προερχόμενη κυρίως από την αύξηση των δικαιωμάτων χρήσης από μισθώσεις καταστημάτων και από την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων. Η καθαρή θέση έχει θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκε στα 9,8 εκατ. ευρώ, έναντι 8,0 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 23,25%.

Το δε σύνολο των υποχρεώσεων στο τέλος της χρήσης ανήλθε στα 61,8 εκατ. ευρώ έναντι 41,9 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 47,3% προερχόμενη από την αύξηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις και από την αύξηση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές.

Τα νέα καταστήματα

Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία προχώρησε στο άνοιγμα δύο καταστημάτων. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2024 και στη Λάρισα τον Νοέμβριο του 2024. Και τα δύο ήταν μετεγκαταστάσεις καταστημάτων που έκλεισαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Στο τέλος της χρήσης η εταιρεία είχε σε λειτουργία 27 καταστήματα, ενώ το προσωπικό της ανερχόταν την 31.3.2025 σε 553 άτομα έναντι 547 ατόμων την 31.3.2024.

Εκτός η οικογένεια Μαρινόπουλου μετά από 35 χρόνια

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό τον Απρίλιο του 2025, εκτός της αλυσίδας Marks & Spencer βρίσκεται πλέον η οικογένεια Μαρινόπουλου μετά από 35 διαδοχικά χρόνια.

Εδώ και μερικούς μήνες, η εταιρεία Marks and Spencer B.V, με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας είναι η μοναδική μέτοχος της Marks & Spencer Greece SA, ήτοι πρώην Marks & Spencer Μαρινόπουλος Ελλάδος ΑΒΕΤΕ

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η οικογένεια Μαρινόπουλου διατηρούσε το 20% της εταιρείας μέσω της Marinopoulos Holding Sarl.

«Την 17/04/2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 5356482, το από 31/03/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εταιρείας με την επωνυμία “MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, το διακριτικό τίτλο “MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE SA” και αριθμό ΓΕΜΗ 004561401000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 33-35, TK 10563, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη δημοσίευση των στοιχείων του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου είναι τα ακόλουθα: (1) επωνυμία: “Marks and Spencer B.V.”, (2) έδρα: οδός Basisweg 10, 1043, AP Άμστερνταμ, (3) αριθμός καταχώρισης στο Ολλανδικό Εμπορικό Μητρώο 34287696.

Μέχρι πρότινος και όπως σημειωνόταν και στις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του 2023 (01/04/2023 έως 31/03/2024), μέτοχοι της εταιρείας Marks & Spencer Μαρινόπουλος Ελλάδος ήταν οι Marks & Spencer BV με μετοχικό κεφάλαιο 80% και Marinopoulos Holding Sarl με μετοχικό κεφάλαιο 20%, με το καθεστώς αυτό να έχει τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου 2012», αναφερόταν σε ανάρτηση στο ΓΕΜΗ τον περασμένο Απρίλιο.

Το περιστατικό κυβερνοεπίθεσης

Στις 22 Απριλίου 2025, η μητρική εταιρεία ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης. Στο πλαίσιο της προληπτικής διαχείρισης του περιστατικού, η εταιρεία σταμάτησε προσωρινά να δέχεται παραγγελίες μέσω των ιστοσελίδων της ακολουθώντας τις αντίστοιχες ενέργειες της απώτατης μητρικής εταιρείας. Η λειτουργία των ιστοσελίδων της εταιρείας αποκαταστάθηκε πλήρως τον Οκτώβριο του 2025.