Αγρότες: Ο «όρος» για να τους δει ο πρωθυπουργός – Πού κλιμακώνουν και κόβουν την Ελλάδα στα «δύο»

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφασίστηκε στις γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα σε Νίκαια, Καρδίτσα (Ε65), Προμαχώνα, Βοιωτία, Λακωνία, Περιμετρική Πατρών και Αιτωλοακαρνανίας γεγονός που μεταφράζεται ότι η χώρα αύριο και μεθαύριο θα κοπεί στα δύο.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές, απαντώντας στην επιστολή των «8» μπλόκων – από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου,που ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζουν πως θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών.

«Δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πεντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο», τονίζουν

Οι ίδιες πηγές παραπέμπουν σε Χατζηδάκη και Τσιάρα, όσους εκπρόσωπους αγροτών επιθυμούν να συναντηθούν μαζί τους, αφού όπως σημειώνεται, έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων.

Υπενθυμίζουν δε ότι, οι αγρότες είχαν απορρίψει «χωρίς συζήτηση» την συνάντηση σε συγκεκριμένη ώρα και μέρα, που είχε προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όπως και να έχει τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Παραπέμπουμε και στην αποψινή τοποθέτηση του κυβερνητικού ςκπροσώπου για αυτό», καταλήγουν οι πηγές.

Πού θα κλείσουν οι δρόμοι

Μετά τις αποφάσεις για σκλήρυνση των κινητοποιήσεω, οι αγρότες της Νίκαιας θα αποκλείσουν τα Τέμπη και της Καρδίτσας στο Μπράλο. Ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα θα παραμείνει κλειστός για 48 ώρες.

Το μπλόκο της Λακωνίας θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής Σπάρτης – Λεύκτρο και της παλαιάς εθνικής οδού Σπάρτης – Τρίπολης, και θα ενισχύσει με την παρουσία στο 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού, στα διόδια της Νεστάνης, απ’ τα μπλόκα της Τρίπολης.

Οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας από το μπλόκο του Αγγελόκαστρου θα κλείσουν την Ιονία Οδό και τους παραδρόμους, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή τους θα προχωρήσει σε αποκλεισμός του κόμβου Κουβαρά και των παρακαμπτήριων οδών.

Η επιστολή των «8» για διάλογο

Την ίδια στιγμή, με επιστολή τους προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, 8 μπλόκα ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Στην επιστολή αναφέρεται:

«Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών κινητοποιήσεων από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης έχουν γίνει ταυτόχρονα 2 διαπιστώσεις .

Κατά κοινή ομολογία πλέον έχοντας ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη μετά τις εξαγγελίες δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών.

Υπάρχουν όμως πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενή τομέα τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις καθώς και αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης.

Για το λόγο λοιπόν αυτό ζητάμε συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τα συναφή με το αγροτικό ζήτημα Υπουργεία.

Αναμένοντας την απάντηση σας,

Με τιμή,