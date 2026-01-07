Γαλλία:-Αναστέλλει-τις-εισαγωγές-αγροτικών-προϊόντων-που-καλλιεργούνται-με-χρήση-5-απαγορευμένων-στην-ΕΕ-ουσιών

Οι εν λόγω απαγορευμένες ουσίες είναι μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών.

Η εισαγωγή αγροτικών προϊόντων τα οποία έχουν καλλιεργηθεί με ορισμένες ουσίες, η χρήση των οποίων είναι απαγορευμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναστέλλεται από αύριο, Πέμπτη, στη Γαλλία εν αναμονή «κατάλληλων μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και για μέγιστη διάρκεια ενός έτους, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα στη γαλλική Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι εν λόγω απαγορευμένες ουσίες είναι μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών και κυρίως στα νοτιοαμερικανικά αβοκάντο, μάνγκο και γκουάβα. Το διάταγμα προβλέπει μέγιστη διάρκεια ενός μήνα για τη διάθεση των αποθεμάτων, αφού τεθεί σε ισχύ.

Το διάταγμα αφορά «σε σημαντικό βαθμό τη Νότια Αμερική, δεδομένου του προφίλ των προϊόντων. Όμως δεν είναι ένα διάταγμα που στρέφεται εναντίον της Νότιας Αμερικής, στρέφεται εναντίον κάθε χώρας στον κόσμο που καλλιεργεί τα εν λόγω φρούτα και λαχανικά με κάποια απ’ αυτές τις πέντε ουσίες», ανέφερε στην αρχή της εβδομάδας το υπουργείο Γεωργίας.

Το μέτρο αυτό πρέπει τώρα να πάρει το πράσινο φως το Βρυξελλών, όπου μεταβαίνει σήμερα η γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ για μια ειδική σύνοδο με τους ευρωπαίους ομολόγους της με θέματα τη Mercosur και την κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ).

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει δέκα ημέρες για να το αναλύσει, συνεπώς τίθεται σε ισχύ ανεξάρτητα απ’ αυτές τις δέκα ημέρες. Και τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε δεν θα αντιταχθεί και συνεπώς θα το αφήσει σε ισχύ είτε μπορεί επίσης να το γενικεύσει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση (…) και μπορεί επίσης να αντιταχθεί σ’ αυτό», ανακοινώθηκε από το υπουργείο Γεωργίας.

Το διάταγμα ζητάει επίσης από τις επιχειρήσεις του διατροφικού τομέα να θέσουν σε εφαρμογή ελέγχους ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα δεν περιέχουν τις εν λόγω απαγορευμένες ουσίες.

Οι πέντε ουσίες είναι η mancozeb, που χρησιμοποιείται στα αβοκάντο, τα μάνγκο ή ακόμα τις πιπεριές, το θειοφαινικό μεθύλιο (κυδώνια, εσπεριδοειδή, βρόμη…), η glufosinate (πατάτες), η carbendazim και η benomyl (τομάτες, σπόροι σόγιας, σιτάρι…).

