Γεωργιάδης:-Η-Καρυστιανού-βγάζει-ακροδεξιό-προφίλ,-να-πει-ποιους-εννοεί-ότι-της-πρόσφεραν-λεφτά-για-να-μην-κάνει-κόμμα

Την εκτίμηση ότι η Μαρία Καρυστιανού «ξεκίνησε με υποστήριξη από την αριστερά, αλλά το προφίλ που βγάζει είναι ακροδεξιό» εξέφρασε το πρωί της Τετάρτης ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ενώ έλεγα ότι θα κάνει ζημιά στην Κωνσταντοπούλου, τελικά φαίνεται ότι θα κάνει μεγάλη ζημιά στον Βελόπουλο. Τα πρόσωπα που την περιτριγυρίζουν είναι όλα Νίκη» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε «η κυρία Καρυστιανού είναι όπως η Ωραία Ελένη του Ομήρου. Ρωτάς κάποιον πώς την περιγράφει ο Όμηρος; Δεν ξέρει κανείς, γιατί δεν μας το είπε ποτέ ο ποιητής. Η ωραία Ελένη στον Όμηρο είναι όπως θέλει να τη φαντάζεται ο καθένας. Αν δείτε η κυρία Καρυστιανού έχει καλά σχόλια από την ακροαριστερά, μέχρι την ακροδεξιά».

«Πρέπει όμως να μας πει είναι υπέρ των κλειστών ή ανοιχτών συνόρων, είναι υπέρ του να μείνουμε στην ΕΕ ή να πάμε προς τη Ρωσία; Το ακροατήριό της δεν θα είναι πια τα Τέμπη» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Την κάλεσε, μάλιστα, αφού «ισχυρίζεται ότι είναι υπέρ της κάθαρσης» να πει με ονοματεπώνυμα όσους, όπως είπε στη συνέντευξή της ότι «της έχουν προσφέρει πολύ υψηλές θέσεις και πολλά λεφτά για να μην κάνω κόμμα». «Σας καλώ κυρία Καρυστιανού να δώσετε πρώτη το καλό παράδειγμα, ώστε αφού πείτε τα ονοματεπώνυμά τους να μιλήσουν και αυτοί ή αν αυτός ο ισχυρισμός είναι μια ανοησία για να λέγεται και να προκαλεί εντυπώσεις».

Ειδικά, δε, για τον Νικόλα Φαραντούρη και την πιθανή συμμετοχή του στο κόμμα Καρυστιανού, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε «μου είναι συμπαθής ως πρόσωπο, αλλά δεν έχει μεγάλη συγκρότηση πολιτική. Εισήχθη στην πολιτική ως διαπρύσιος υποστηρικτής του Κασσελάκη, όταν έπεσε ο Κασσελάκης τον έλεγε κακό, μετά έλεγε καλός ο Τσίπρας. Ο Φαραντούρης ψάχνει καρέκλα να κάτσει».

Κατά τον υπουργό Υγείας η Μαρία Καρυστιανού «δημοσκοπικά αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς θα καταλήξει, αφού εκφράσει 15 πολιτικές απόψεις και δώσει συνεντεύξεις πολιτικές».

Να μπουν πρόστιμα στους αγρότες αν δεν ανοίξουν τους δρόμους μετά τα μέτρα

Κληθείς να τοποθετηθεί για τα μπλόκα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «οι αγρότες είχαν αρκετά δίκια στην αρχή και κατέβηκαν στον δρόμο λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές που θα υπήρχε a priori λόγω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Από το προσάναμμα το αφετηριακό μέχρι την άρνηση να πάνε στον διάλογο με τον πρωθυπουργό, πλέον δεν έχουν κανένα δίκιο».

«Η ουσία είναι ότι από τα αιτήματα που ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν η κυβέρνηση έχει σκιστεί να ικανοποιήσει το σύμπαν. Εκεί υπάρχουν αιτήματα που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν. Κατά τη γνώμη μου εάν και μετά την ανακοίνωση των μέτρων αποφασίσουν να συνεχίσουν να κλείνουν τους δρόμους η κυβέρνηση πρέπει να λάβει σοβαρά διοικητικά μέτρα, σοβαρό πρόστιμο διοικητικό σε όσους κλείνουν τους δρόμους»

«Δώσαμε ανοχή, είπαμε να περάσουν οι γιορτές, είπαμε να ανακοινώσουμε μέτρα, είπαμε για διάλογο, αυτό έχει κάποια όρια. Δικαιώματα δεν έχουν μόνο οι αγρότες και όσοι κλείνουν τους δρόμους» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.