Γεωργιάδης-στον-ΣΚΑΪ:-Να-μας-πει-η-Καρυστιανού-ποιοι-της-προσέφεραν-λεφτά-και-για-ποιον-λόγο

Σκληρή κριτική στη Μαρία Καρυστιανού μετά τις ανακοινώσεις της περί δημιουργίας νέου κόμματος άσκησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ επισημαίνοντας ότι αφού η ίδια αποφάσισε να γίνει πολιτικός αντίπαλος, πλέον τής τίθενται ερωτήματα. «Ισχυρίζεται πως είναι υπέρ της κάθαρσης. Είδα χθες σε κάτι δηλώσεις της πως της έχουν προσφέρει πολύ υψηλές θέσεις και πολλά λεφτά, προκειμένου να μην συνεχίσει. Θα ήθελα να την παρακαλέσω στα πλαίσια της κάθαρσης να μας πει ονοματεπώνυμα, ποιοι, πόσα λεφτά και για ποιον λόγο. Πλέον δεν είναι ιδιώτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, η κ. Καρυστιανού αυτήν τη στιγμή είναι σαν την Ωραία Ελένη του Ομήρου. «Πώς περιγράφει ο Όμηρος την Ωραία Ελένη, ξανθιά ή μελαχρινή; Κοντή ή ψηλή; Αδύνατη ή χοντρή; Λευκή ή μαύρη; Δεν ξέρει. Η Ωραία Ελένη στον Όμηρο είναι όπως ο καθένας φαντάζεται την Ωραία Ελένη. Αν δείτε στα social media ποιοι της γράφουν καλά λόγια, είναι από την Ακροδεξιά μέχρι την Ακροαριστερά. Όταν όμως κάνει κόμμα, θα πρέπει να λάβει θέση στα πράγματα. Να μας πει είναι υπέρ των κλειστών συνόρων, είναι υπέρ των pushbacks, υπέρ της ΕΕ. Το ακροατήριό της δεν θα είναι πια τα Τέμπη».

Παράλληλα, τόνισε ότι ενώ η αρχική πολύ μεγάλη υποστήριξη στην ίδια ήταν από την Αριστερά, οι θέσεις και το προφίλ που βγάζει είναι τελείως ακροδεξιό. «Ενώ στην αρχή έλεγαν πως θα κάνει ζημιά στην Κωνσταντοπούλου, τελικά ίσως κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον Βελόπουλο. Τα πρόσωπα που την περιστοιχίζουν είναι ΝΙΚΗ, αυτό που η ίδια βγάζει είναι ακριβώς Βελόπουλος», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε πως κινδυνεύει να είναι κάτω από την κ. Καρυστιανού.

«Μπορεί να πεθάνει ένα παιδί που άκουσε τον βλάκα τον Βαρουφάκη για το ecstasy»

Ερωτηθείς για τον Γιάνη Βαρουφάκη και τις αποκαλύψεις ότι είχε κάνει χρήση ecstasy, ο υπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρώην υπουργό Οικονομικών, χαρακτηρίζοντάς τον «Καραγκιόζη».

Όπως δήλωσε, ο κ. Βαρουφάκης είναι ένας καθηγητής και δημόσιο πρόσωπο με μεγάλο γκελ στη νεολαία. «Αποφασίζει να μοιραστεί την εμπειρία του από χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν. Είναι ο πρώτος πολιτικός που ακούω στη ζωή μου που μοιράζεται την εμπειρία αυτή, όχι για να πει πόσο λάθος έκανε, αλλά το ανάποδο. Μας λέει πήρε ecstasy, ότι ήταν η πιο εκπληκτική εμπειρία της ζωής του, ότι χόρευε 16 ώρες σε φοβερό party, δεν έχει περάσει πιο ωραία τη ζωή του, μετά τον έπιασε πονοκέφαλος και τώρα ψάχνει χόρτο και δεν του δίνουν».

«Ξέρετε ότι από ecstasy έχουν πεθάνει παιδιά από μισό χάπι; Ξέρετε πόσο επικίνδυνο ναρκωτικό είναι; Δεν έχετε καταλάβει. Το παιδί στην εφηβεία του ακόμα έχει είδωλα και μια από τις ευθύνες όσων έχουν δημόσιο λόγο είναι να αντιλαμβάνονται ότι αυτό που λένε μπορεί να επηρεάσει έναν άλλον άνθρωπο. Μπορεί να πεθάνει ένα παιδί που άκουσε αυτόν τον βλάκα να λέει για το ecstasy».

