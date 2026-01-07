Δεν παραδίδει την έδρα ο Νίκος Φαραντούρης – «Ανήκει στους συμπολίτες μου»

Ο Νίκος Φαραντούρης ανακοίνωσε πως δεν παραδίδει την έδρα του, μετά τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου.

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με την ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ’ αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Φαραντούρης.

Στη συνέχεια, αφήνει αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας: «”Δικαιοσύνη παντού” ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία».

Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του καλούσε τον κ. Φαραντούρη «να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο».

