Εξηγήσεις-από-τον-Φαραντούρη-για-το-κόμμα-Καρυστιανού-ζήτησε-ο-Φάμελλος

Επικοινωνία με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, είχε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, προκειμένου να του ζητήσει διευκρινίσεις για τη στάση του απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο κ. Φαραντούρης απάντησε ότι «βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ» και θα το ξεκαθαρίσει άμεσα.

Φαραντούρης στον ΣΚΑΪ: Ένα κίνημα πολιτών δεν με αφήνει αδιάφορο

Υπενθυμίζεται πως ο ευρωβουλευτής μιλώντας την παραμονή Χριστουγέννων στον ΣΚΑΪ, είχε δηλώσει πως οτιδήποτε αφορά την κοινωνία των πολιτών από όπου κι αν προέρχεται, με πάνδημο αίτημα τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη, δεν θα μπορούσε να αφήνει κανέναν πολίτη αδιάφορο. «Προφανώς αφουγκράζομαι την κοινωνία και βεβαίως θεωρώ καλοδεχούμενη οποιαδήποτε εξέλιξη και οποιονδήποτε έχει να προτείνει κάτι για τα προβλήματα του τόπου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Κατ’ αρχάς να σας διευκρινίσω ότι έχω μια θητεία να διεκπεραιώσω μέχρι το 2029 και δεν αναζητώ θεσούλες. Ασχολούμαι με τα εσωτερικά της χώρας σταθερά διαχρονικά», όπως είπε. «Πριν από 10 μέρες με δική μου πρωτοβουλία διοργανώθηκε μια ηχηρή εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή της κ. Καρυστιανού και άλλων διακεκριμένων συνταγματολόγων, δικαστικών, του Χρήστου Ράμμου».

Μάλιστα ερωτηθείς για τον λόγο που προσκλήθηκε η κ. Καρυστιανού στη συγκεκριμένη εκδήλωση, ο κ. Φαραντούρης απάντησε:

«Την καλέσαμε ως πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών που εκπροσωπεί ένα μεγαλειώδες κίνημα πολιτών και μιλά για την κατάργηση του ακαταδίωκτου των πολιτικών. Ενώνω κι εγώ τη φωνή μου, όπως και άλλοι συνταγματολόγοι και δικαστικοί. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι πολιτικό και να μην αφορά την πόλιν, υπό αυτήν την έννοια όλα είναι πολιτικά. Σίγουρα όμως δεν ήταν κομματική αυτή η εκδήλωση, ήταν θεσμική. Συμμετείχε ένας διακεκριμένος κοινοβουλευτικός, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ο Χουάν Φερνάρντο Λόπεζ Αγκιλάρ, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος και άλλοι».

«Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η συζήτηση αφορούσε ένα προφανώς εξόχως πολιτικό ζήτημα, αλλά και θεσμικό: αν μπορούμε να έχουμε δυο κατηγορίες πολιτών. Ξεκινάει λοιπόν μια συζήτηση, αντιλαμβάνεστε ότι η τραγωδία των Τεμπών έχει ξυπνήσει τα αντανακλαστικών των πολιτών και αυτό ισχύει πέρα από κόμματα», κατέληξε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται ότι κατά τη συνέντευξή της στο Kontra το βράδυ της Δευτέρας η Μαρία Καρυστιανού μίλησε με θετικά λόγια για τον Νίκο Φαραντούρη, κάτι το οποίο δεν έκανε και για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Αιχμές» από Πολάκη: «Νίκο, ξεκαθάρισε τη θέση σου»

Με αιχμηρό σχόλιο που ανάρτησε στο Facebook χθες Τρίτη, ο Παύλος Πολάκης παρενέβη στη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού. Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται παράλληλα κατά του Νικόλα Φαραντούρη, ασκώντας κριτική για τη στάση που φέρεται να τηρεί ο ευρωβουλευτής του κόμματος απέναντι στον υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Πολάκης καλεί τον κ. Φαραντούρη να τοποθετηθεί ξεκάθαρα ως προς τα σενάρια που τον θέλουν να έχει σχέση με το εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, ζητώντας του είτε να τα διαψεύσει ρητά είτε να παραιτηθεί από τη θέση του ευρωβουλευτή.

«Νίκο Φαραντούρη ξεκαθάρισε τη θέση σου είτε αποποιούμενος τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του Ευρωβουλευτή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχωρά σε ευρύτερες πολιτικές αναφορές, κάνοντας λόγο για πρακτικές του παρελθόντος στον χώρο της ΔΑΠ, αλλά και για το οικονομικό κόστος των μνημονίων.

Υποστηρίζει ότι το τρίτο μνημόνιο είχε σαφώς μικρότερο κόστος για την κοινωνία σε σχέση με τα δύο πρώτα, τα οποία, όπως σημειώνει, δεν σχολιάστηκαν επαρκώς από τους πολιτικούς του αντιπάλους:

«1) Από τη δεκαετία του 80 πάντα η «ομάδα ανεξάρτητων πρωτοετών» ήταν δευτεροετείς Δαπίτες!! Μα πάντα όμως …..

2) Επίσης να θυμίσω πως το τρίτο μνημόνιο είχε κόστος για το λαό, 9 δις που τα 3 επιστράφηκαν με τη διανομή επιδόματος αλληλεγγύης από το πλεόνασμα και τα δυο πρώτα μνημόνια για τα οποία ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ είχαν κόστος για το λαό 65 ΔΙΣ!!

3) Νίκο Φαραντούρη ξεκαθάρισε τη θέση σου είτε αποποιούμενος τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του Ευρωβουλευτή! Γιατί βγήκες ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι του απατού σου!!

Άντε, γιατί η κατάσταση και με τα τρία παραπάνω είναι τουλάχιστον εκνευριστική!!!

ΥΓ 1 και μιλάω ως αυτός που εχει αναδείξει τη ΔΙΑΦΘΟΡΑ του Μητσοτακικού παρακράτους και εχει συγκρουστεί με τη σάπια «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» όσο ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ!!!!

Υγ2 Με αυτά που ακούμε θα πάρουμε τα βουνά στο τέλος…»

