Ευρωαγορές:-Μικτό-άνοιγμα-εν-μέσω-ανησυχιών-για-τη-Γροιλανδία

Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν μικτά τις διαπραγματεύσεις τους την Τετάρτη 7/1, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στις περιφερειακές αγορές μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινούνταν με μικρές μεταβολές μετά το άνοιγμα της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα σημείωνε απώλειες 0,02% στις 605,16 μονάδες, με τους κλάδους και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να εμφανίζουν μικτή εικόνα. Πιο αναλυτικά:

Βρετανικός FTSE 100: -0,49% στις 10.073,20 μονάδες.

Γερμανικός DAX: +0,44% στις 25.011,13 μονάδες.

Γαλλικός CAC 40: +0,22% στις 8.219,15 μονάδες

Ιταλικός FTSE MIB: +0,37% στις 45.923,50 μονάδες

Ισπανικός IBEX: +0,15% στις 17.672,99 μονάδες.

Μετά τη σύλληψη και κράτηση του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ, η προσοχή των παγκόσμιων αγορών στρέφεται πλέον γρήγορα στις προθέσεις του προέδρου Τραμπ σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας.

Ο πρόεδρος και η ομάδα του εξετάζουν «μια σειρά επιλογών» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της «χρήσης του αμερικανικού στρατού», όπως δήλωσε την Τρίτη στο CNBC η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Τραμπ έχει επιμείνει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται το αρκτικό νησί για λόγους εθνικής ασφάλειας και αυτή την εβδομάδα αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή.

Η Γροιλανδία όσο και η Δανία έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η χώρα δεν είναι προς πώληση, ενώ Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν την Τρίτη ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν: «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».

Στα οικονομικά στοιχεία της Τετάρτης περιλαμβάνονται τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης τον Δεκέμβριο, με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters να προβλέπουν ποσοστό 2%, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.