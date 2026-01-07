Ευρωπαϊκές-τράπεζες:-Αναμένουν-ανάκαμψη-εσόδων-από-τόκους-ύψους-30-δισ.-ευρώ

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένεται να σημειώσουν αύξηση των εσόδων από τόκους κατά 30 δισ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς η αύξηση των δανείων και η αντιστάθμιση κινδύνου συμβάλλουν στην αντιστάθμιση της πτώσης της κερδοφορίας λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων, επισημαίνουν οι Financial Times.

Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) — βασικός παράγοντας για τα κέρδη των δανειστών — αναμένεται να ανακάμψει το 2026 και το 2027, μετά τη στασιμότητα που θα σημειωθεί το 2025, καθώς οι κεντρικές τράπεζες μείωσαν τα επιτόκια. Αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι τα NII θα αυξηθούν κατά 3% το 2026 και κατά 4,5% το 2027, από 371 δισ. ευρώ σε 399 δισ. ευρώ σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τομέα κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου.

Οι τράπεζες διαχειρίζονται τις διακυμάνσεις των επιτοκίων μέσω τεχνικών διαρθρωτικής αντιστάθμισης κινδύνου

Το NII — η διαφορά μεταξύ των τόκων που λαμβάνουν οι τράπεζες από τους δανειολήπτες και των τόκων που καταβάλλουν στους καταθέτες — αποτελεί τον κύριο μοχλό των κερδών των δανειστών της ηπειρωτικής Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου από τότε που οι κεντρικές τράπεζες άρχισαν να αυξάνουν τα επιτόκια από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του 2022, συμβάλλοντας στην ευρεία ανάκαμψη των τιμών των μετοχών του τομέα.

Σε ανάκαμψη το ΝΙΙ

Ο ευρωπαϊκός τομέας αναμένεται να σημειώσει αύξηση μόλις 2 δισ. ευρώ στο NII για το 2025, σύμφωνα με την UBS. Ωστόσο, ο συνδυασμός της αύξησης των δανείων, των τεχνικών διαρθρωτικής αντιστάθμισης κινδύνου και της διαφοράς στο ρυθμό με τον οποίο οι τράπεζες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες επωφελούνται από τα υψηλότερα επιτόκια θα πρέπει να οδηγήσει σε ανάκαμψη του NII.

«Περίπου τα δύο τρίτα των καθαρών εσόδων από τόκους στην Ευρώπη προέρχονται από αγορές που αργούν να αντιληφθούν τα οφέλη των υψηλότερων επιτοκίων — όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία — και οι οποίες συνεχίζουν να αναπτύσσονται ακόμη και όταν τα επιτόκια πολιτικής μειώνονται», δήλωσε στους FT ο Jason Napier, επικεφαλής της έρευνας για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στην UBS. Οι γαλλικές τράπεζες είναι ιδιαίτερα αργές στο να επωφεληθούν από τα υψηλότερα επιτόκια, επειδή η αγορά ενυπόθηκων δανείων τους είναι προσανατολισμένη προς τα δάνεια σταθερού επιτοκίου. Η κερδοφορία των τραπεζών της χώρας πιέζεται επίσης από έναν δημοφιλή λογαριασμό ταμιευτηρίου 200 ετών, ο οποίος σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας μετά τους πολέμους του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, όπου τα επιτόκια συνδέονται με τον πληθωρισμό και καθορίζονται από την κυβέρνηση, αναγκάζοντας τις τράπεζες να πληρώνουν περισσότερα για τις καταθέσεις. Ο Napier δήλωσε ότι σε αγορές όπου τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια αντιδρούν πολύ γρήγορα στις αλλαγές των επιτοκίων πολιτικής, επειδή ένα μεγαλύτερο ποσοστό των δανείων συνδέεται με μεταβλητά επιτόκια, όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, το NII έφτασε στο χαμηλότερο σημείο του γύρω στα μέσα του 2025.

Aύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Ακόμη και οι τράπεζες σε αυτές τις χώρες αναμένεται να σημειώσουν αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους τα επόμενα δύο χρόνια, εν μέρει λόγω της αύξησης των δανείων. Οι αναλυτές της Deutsche Bank δήλωσαν ότι η σταθεροποίηση των περιθωρίων και η συνεχής επιτάχυνση της αύξησης των δανείων σημαίνουν ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα «επανέλθουν ως ο κύριος μοχλός ανάπτυξης των εσόδων το 2026». Τα έσοδα από προμήθειες και άλλα έσοδα εκτός των καθαρών τόκων — ιδίως οι πωλήσεις και οι συναλλαγές — αποτέλεσαν την κύρια πηγή αύξησης των εσόδων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2025, πρόσθεσαν.

Η UBS προβλέπει ότι η αύξηση των δανείων σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες θα ανέλθει σε 4% ετησίως τα επόμενα δύο χρόνια

Οι τράπεζες διαχειρίζονται επίσης τις διακυμάνσεις των επιτοκίων μέσω τεχνικών διαρθρωτικής αντιστάθμισης κινδύνου. Οι διαρθρωτικές αντιστάθμισης κινδύνου είναι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων που επιτρέπουν στις τράπεζες να εξομαλύνουν τον αντίκτυπο των μεταβολών των επιτοκίων, βοηθώντας τις να διαχειριστούν τον κύκλο των επιτοκίων και τα κέρδη τους.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley δήλωσαν: «Με τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων στην ευρωζώνη να έχει τελειώσει ή να πλησιάζει στο τέλος του, πιστεύουμε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν στο χαμηλότερο σημείο τους για τον τομέα στο σύνολό του [κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025] και από εδώ και πέρα θα πρέπει να επιταχυνθούν, ωθούμενα από την πιο απότομη καμπύλη αποδόσεων και την αύξηση του όγκου».

Επιπλέον, η UBS προβλέπει ότι η αύξηση των δανείων σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες θα ανέλθει σε 4% ετησίως τα επόμενα δύο χρόνια, από 3% το 2025. Οι προβλέψεις για ζημίες από δάνεια αναμένεται επίσης να παραμείνουν σταθερές στα 54 δισ. ευρώ και 56 δισ. ευρώ το 2026 και το 2027 αντίστοιχα, σύμφωνα με την τράπεζα.

Η απότομη αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων έχει τροφοδοτήσει μια παρατεταμένη άνοδο των μετοχών των ευρωπαϊκών τραπεζών, η οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών, αναμένεται να συνεχιστεί έως το 2026. Ο δείκτης Euro Stoxx Banks, ο οποίος παρακολουθεί τις μεγαλύτερες τράπεζες της ευρωζώνης, σημείωσε άνοδο 75% πέρυσι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από την έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης τον Σεπτέμβριο του 2008.