Ζελένσκι:-Το-2026-χρονιά-αποφάσεων-για-την-Ουκρανία

Από τη Λευκωσία και από το βήμα της τελετής για την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέλεξε να δώσει ένα μήνυμα με διπλή κατεύθυνση προς τους Ευρωπαίους, ότι το 2026 μπορεί να αποδειχθεί χρονιά αποφάσεων για την Ουκρανία και προς τη Μόσχα, ότι ο πόλεμος τελειώνει μόνο όταν ο επιτιθέμενος αντιλαμβάνεται το κόστος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε πως «είναι δυνατό» ο πόλεμος να τερματιστεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, με την προϋπόθεση να ασκηθεί «επαρκής πίεση στον επιτιθέμενο». Ξεκαθάρισε πως οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε «νέο επίπεδο», αλλά χωρίς πίεση, ειρήνη δεν έρχεται.

Κυρώσεις και «σκιώδης στόλος»

Στο πιο πολιτικά αιχμηρό σημείο της παρέμβασής του, ο Ζελένσκι ζήτησε ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, προαναγγέλλοντας νέο πακέτο που θα στοχεύει τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Μόσχας, δηλαδή το δίκτυο δεξαμενόπλοιων και εταιρικών σχημάτων που κατηγορούνται ότι βοηθούν την παράκαμψη περιορισμών.

Το ευρωπαϊκό στοίχημα Κιέβου και Μολδαβίας

Παράλληλα, έβαλε στο κάδρο την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και ζήτησε η Κυπριακή Προεδρία να λειτουργήσει ως επιταχυντής, ώστε να προχωρήσουν βήματα σε διαπραγματευτικά κεφάλαια, μαζί με τη Μολδαβία, μέσα στο εξάμηνο της Λευκωσίας.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στο πακέτο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ, επιμένοντας ότι χρειάζεται «πρακτικός μηχανισμός» ώστε τα κονδύλια να φτάνουν ουσιαστικά στην Ουκρανία, χωρίς να δημιουργούν νέες δυσκολίες στη διαδικασία.

SAFE, άμυνα και εγγυήσεις

Η επίσκεψη Ζελένσκι στη Λευκωσία είχε, όμως, και καθαρά επιχειρησιακή ατζέντα. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τις επαφές Ζελένσκι, συζητήθηκαν κυρώσεις, ενίσχυση αεράμυνας, παραγωγή και προμήθεια drones, αλλά και ο ρόλος ευρωπαϊκών εργαλείων όπως το SAFE.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι επανέφερε το βασικό αίτημα του Κιέβου για δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, με νομική ισχύ και στήριξη από κοινοβούλια, περιλαμβανομένου του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ώστε να μην υπάρξει «δεύτερος γύρος» ρωσικής επίθεσης σε περίπτωση εκεχειρίας.

Η κυπριακή παράμετρος και το μήνυμα «σεβασμού»

Στην ομιλία του, ο Ζελένσκι έκανε ειδική αναφορά στην Κύπρο ως κράτος μέλος που «παραμένει διαιρεμένο», υπογραμμίζοντας ότι, παρά το μικρό μέγεθος, διαθέτει ισότιμη φωνή στην ΕΕ. Στο ίδιο μήκος κύματος, καταγράφηκε και δήλωσή του περί «σεβασμού στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Κύπρου».

Στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δημόσια τοποθέτησή του μετά τη συνάντηση, επανέλαβε την «σταθερή και αταλάντευτη» στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι η Κύπρος, ως χώρα που βιώνει συνέπειες εισβολής και κατοχής, «κατανοεί πλήρως τι διακυβεύεται», ενώ χαρακτήρισε την Ουκρανία «κεντρική προτεραιότητα» της Κυπριακής Προεδρίας.