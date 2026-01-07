ΗΠΑ:-Θετική-δημιουργία-νέων-θέσεων-εργασίας-τον-Δεκέμβριο-του-2025

Η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ κατέγραψε θετικά στοιχεία τον Δεκέμβριο, αν και με ρυθμό ελαφρώς χαμηλότερο από τον αναμενόμενο, σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Οι εταιρείες πρόσθεσαν 41.000 θέσεις εργασίας τον μήνα αυτό, αντιστρέφοντας την απώλεια 29.000 θέσεων τον Νοέμβριο, δίνοντας ένα θετικό μήνυμα στην αγορά εργασίας που αντιμετώπιζε δυσκολίες στο τέλος του 2025.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από την εκτίμηση του Dow Jones για 48.000 θέσεις εργασίας. Η αύξηση των μισθών καταγράφηκε εξ ολοκλήρου από τον τομέα των υπηρεσιών, καθώς οι τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας πρόσθεσαν 39.000 θέσεις εργασίας.

Ο τομέας του εμπορίου, των μεταφορών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κέρδισε 11.000 θέσεις, ενώ οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 6.000.

Αυτές τις αυξήσεις αντιστάθμισαν οι απώλειες 29.000 θέσεων εργασίας στον τομέα των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών και 12.000 στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι βιομηχανίες παραγωγής αγαθών έχασαν 3.000 θέσεις εργασίας, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 5.000 θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης.

Σχεδόν όλες οι αυξήσεις θέσεων εργασίας σημειώθηκαν σε εταιρείες που απασχολούν λιγότερους από 500 εργαζομένους. Οι μεγαλύτερες εταιρείες πρόσθεσαν μόλις 2.000 θέσεις εργασίας.

Με πληροφορίες από CNBC