Η-Κομισιόν-δίνει-«προκαταβολή»-45-δισ.-ευρώ-στους-Ευρωπαίους-αγρότες

«Προκαταβολή» ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πρόκειται να διαθέσει άμεσα στους Ευρωπαίους αγρότες, όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο προϋπολογισμός για την ενίσχυση της στήριξης της αγροτικής οικονομίας στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό, θα ανέρχεται 293,7 δισεκατομμύρια ευρώ για να διασφαλιστεί «δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες και μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια».

«Τα κράτη μέλη θα έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε πόρους από την ενδιάμεση αξιολόγηση, ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, που μπορούν να δοθούν άμεσα για την υποστήριξη των αγροτών».

Την απόφαση της Κομισιόν χαιρέτισε ήδη η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, τονίζοντας ότι είναι «ένα θετικό και σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στις διαπραγματεύσεις που οδηγούν στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ, καταδεικνύοντας ότι η προσέγγιση κοινής λογικής για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής γεωργίας, την οποία ακολουθεί με αποφασιστικότητα η ιταλική κυβέρνηση, ακούγεται όλο και περισσότερο στις Βρυξέλλες».

Με βάση τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, έχει καταργηθεί η περικοπή κατά 22% των πόρων που θα διατίθενται για την ΚΑΠ στην περίοδο 2028-2034 και ο προϋπολογισμός έχει στην πραγματικότητα αυξηθεί κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε σύγκριση με την περίοδο 2021-2027.

Οι κυβερνήσεις επίσης, δεν θα αποφασίζουν πλέον σε ποιον τομέα θα διαθέσουν πόρους, αντίθετα, η Επιτροπή θα καθορίσει το ποσό που θα διατεθεί αποκλειστικά στον πρωτογενή τομέα.

«Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά διατηρείται η ιδιαίτερη φύση της ΚΑΠ», λένε ευρωπαϊκές πηγές.

Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ συναντώνται για τη συμφωνία με Mercosur

Η επιστολή ήρθε μια ημέρα πριν από μια συνάντηση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ σήμερα με στόχο να πείσουν την Ιταλία και άλλα αναποφάσιστα κράτη να υποστηρίξουν τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur.

Η Ιταλία και η Γαλλία ανέβαλαν την υπογραφή της συμφωνίας τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι δεν ήταν έτοιμες να την υποστηρίξουν μέχρι να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των αγροτών σχετικά με μια πιθανή εισροή φθηνών γεωργικών προϊόντων της Mercosur, όπως το βόειο κρέας και η ζάχαρη.

Η ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία, υποστηριζόμενη από κράτη που τάσσονται υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, όπως η Γερμανία και η Ισπανία, προσπαθεί να εξασφαλίσει την υποστήριξη τουλάχιστον 15 κρατών μελών, που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ, η οποία απαιτείται για να εγκριθεί η υπογραφή της συμφωνίας.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας, η οποία αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων για περισσότερα από 25 χρόνια, λένε ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι εξαγωγές που έχουν πληγεί από τους δασμούς των ΗΠΑ και να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα μέσω της πρόσβασης σε κρίσιμα ορυκτά.

Με την Πολωνία και την Ουγγαρία να αντιτίθενται και τη Γαλλία να ασκεί κριτική, η Ιταλία έχει βασικό ρόλο στην υπογραφή της συμφωνίας. Αναμένεται ψηφοφορία την Παρασκευή.