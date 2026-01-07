Close Menu
    Wednesday, January 7
    Η Κομισιόν ενέκρινε την εξαγορά της NRG και της HERON από τη MOH και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του κοινού ελέγχου της NRG Supply & Trading S.A. («NRG») και της HERON Energy S.A. («HERON») από τη Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A («MOH») και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ S.A., σε ολόκληρη την Ελλάδα.

    Η συναλλαγή αφορά κυρίως την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και την κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας.

    Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα πράξη δεν θα δημιουργούσε προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένης της περιορισμένης συνδυασμένης θέσης των εταιρειών στην αγορά που προκύπτει από την προτεινόμενη πράξη. Η κοινοποιηθείσα πράξη εξετάστηκε στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας εξέτασης των συγκεντρώσεων.

