Η-πρόταση-του-ΠΑΣΟΚ-για-το-αγροτικό-ρεύμα

Την πρότασή του για το αγροτικό ρεύμα και «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη», με ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ενεργειακές κοινότητες κ.ά., δημοσιοποιεί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

«Η ενεργειακή αυτάρκεια του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας, όπως αναφέρει, «κοστολογημένη και εφαρμόσιμη πρόταση»:

«- Ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, χωρίς μηχανισμούς 1/3-2/3 και χωρίς κρυφές αυξήσεις στο μέλλον.

– Το πάγιο μειώνεται στα 5 ευρώ τον μήνα, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης.

– Στις οφειλές διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά προστίθεται ένα ουσιαστικό κίνητρο συνέπειας: Έκπτωση 20% στο υπόλοιπο μετά από τρία χρόνια συνέπειας.

( *Η ΔΕΗ έχει απολύτως τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή, από τα οφέλη που αποκόμισε από τα προνόμια του ΓΑΙΑ).

– Στρατηγικός στόχος: Οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί της ενέργειας που καταναλώνουν.

Με ανάπτυξη αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης.

– Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία απευθείας τη στιγμή της αγοράς, μέσω ψηφιακής κάρτας αγρότη».

