Ιαπωνία:-«Απαράδεκτη»-η-απαγόρευση-εξαγωγών-ειδών-διπλής-χρήσης-από-την-Κίνα

Η Ιαπωνία χαρακτήρισε την απαγόρευση της Κίνας στις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης για τον στρατό της «απολύτως απαράδεκτη» την Τετάρτη, εν μέσω μιας επικείμενης απειλής ευρύτερων περιορισμών σε ζωτικής σημασίας σπάνιες γαίες σε μια κλιμακούμενη διαμάχη μεταξύ των δύο κορυφαίων οικονομιών της Ασίας.

Τα είδη διπλής χρήσης είναι αγαθά, λογισμικό ή τεχνολογίες που έχουν τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κρίσιμων ορυκτών απαραίτητων για την κατασκευή drones και τσιπ.

H πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι ξεκίνησε τη διαμάχη στα τέλη του περασμένου έτους λέγοντας ότι μια κινεζική επίθεση στην δημοκρατικά κυβερνώμενη Ταϊβάν θα μπορούσε να θεωρηθεί υπαρξιακή απειλή για την Ιαπωνία. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν ως μέρος της επικράτειάς της, ισχυρισμό που το νησί απορρίπτει.

Το Πεκίνο απαίτησε από την Κίνα να ανακαλέσει τις δηλώσεις, κάτι που δεν έχει κάνει, προκαλώντας μια σειρά από αντίμετρα, το τελευταίο από τα οποία ήταν η απαγόρευση της Τρίτης στις εξαγωγές σε στρατιωτικούς χρήστες ή για οποιονδήποτε σκοπό που συμβάλλει στη στρατιωτική ισχύ της Ιαπωνίας.

«Ένα τέτοιο μέτρο, που στοχεύει μόνο τη χώρα μας, διαφέρει σημαντικά από τη διεθνή πρακτική, είναι απολύτως απαράδεκτο και βαθιά λυπηρό», δήλωσε ο κορυφαίος εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιαπωνίας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Μινόρου Κιχάρα.

Σε καθημερινή συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, αρνήθηκε να σχολιάσει τον πιθανό αντίκτυπο στην ιαπωνική βιομηχανία, λέγοντας ότι παραμένει ασαφές ποια ακριβώς στοιχεία θα στοχευτούν.

Ο δείκτης μετοχών του Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά περίπου 1% την Τετάρτη, αντισταθμίζοντας μια τάση ρεκόρ υψηλών τιμών στους αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς.

Οι μετοχές των μεγάλων στρατιωτικών εργολάβων Kawasaki Heavy και Mitsubishi Heavy ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων ηττημένων, με πτώση περίπου 2%.

Σπάνιες γαίες

Το Πεκίνο εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμού των εξαγωγών σπάνιων γαιών προς την Ιαπωνία, ανέφερε την Τρίτη η China Daily, εφημερίδα που ανήκει στο κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να έχει σαρωτικές επιπτώσεις για την παραγωγική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του βασικού αυτοκινητοβιομηχανικού τομέα της. Η Ιαπωνία έχει επιδιώξει να διαφοροποιήσει την προμήθεια σπάνιων γαιών από τότε που η Κίνα περιόρισε για τελευταία φορά τις εξαγωγές των ορυκτών το 2010, αλλά εξακολουθεί να βασίζεται στην Κίνα για περίπου το 60% των εισαγωγών.

Για ορισμένες βαριές σπάνιες γαίες, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για μαγνήτες σε κινητήρες ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, για παράδειγμα, η Ιαπωνία εξαρτάται σχεδόν πλήρως από την Κίνα, λένε οι αναλυτές. Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Subaru δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ ανταγωνιστικές εταιρείες όπως η Toyota και η Nissan δεν σχολίασαν άμεσα.

Ένας τρίμηνος περιορισμός στις κινεζικές εξαγωγές σπάνιων γαιών, παρόμοιος με αυτόν της διαμάχης του 2010, θα μπορούσε να κοστίσει στις ιαπωνικές επιχειρήσεις 660 δισεκατομμύρια γιεν (4,2 δισεκατομμύρια δολάρια) και να μειώσει κατά 0,11% το ετήσιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, δήλωσε σε σημείωμά του την Τετάρτη ο οικονομολόγος του Nomura Research Institute, Τακαχίντε Κιούτσι.

Ο αντίκτυπος και τα αντίποινα από το Τόκιο

Μια απαγόρευση διάρκειας ενός έτους θα μείωνε κατά 0,43% το ΑΕΠ, πρόσθεσε.

Το Τόκιο πιθανότατα δεν θα μείνει άπραγο εάν οι απαγορεύσεις του Πεκίνου αρχίσουν να στοχεύουν τις ιαπωνικές επιχειρήσεις ευρύτερα, δήλωσε ο Cameron Johnson, ανώτερος συνεργάτης της εταιρείας συμβούλων εφοδιαστικής αλυσίδας Tidalwave Solutions στη Σαγκάη.

«Εάν στοχοποιηθούν ιαπωνικές πολιτικές ή εμπορικές οντότητες, θα μπορούσατε να δείτε τους Ιάπωνες να ανταποδίδουν», είπε.

Τέτοιες αντιδράσεις θα μπορούσαν να στοχεύσουν τομείς όπως οι ημιαγωγοί ή άλλα υλικά υψηλής ποιότητας που χρειάζεται η Κίνα για τη δική της αλυσίδα εφοδιασμού, πρόσθεσε.

Ξεχωριστά την Τετάρτη, η Κίνα ξεκίνησε έρευνα αντιντάμπινγκ για τις εισαγωγές από την Ιαπωνία διχλωροσιλανίου, μιας βασικής χημικής ουσίας για τη βιομηχανία ημιαγωγών, ανέφερε το υπουργείο Εμπορίου στον ιστότοπό του.

Προετοιμασία για έναν μακρύ χειμώνα

Από το αυθόρμητο σχόλιο του Τακαΐτσι για την Ταϊβάν στις αρχές Νοεμβρίου, το Πεκίνο προέτρεψε τους πολίτες να μην επισκέπτονται την Ιαπωνία, σταμάτησε τις εισαγωγές ιαπωνικών θαλασσινών και ακύρωσε συναντήσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεσολάβησε για μια εύθραυστη εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στα τέλη του περασμένου έτους και σχεδιάζει να ταξιδέψει στο Πεκίνο τον Απρίλιο, ζήτησε από τον Τακαΐτσι να μην κλιμακώσει περαιτέρω τη διαμάχη, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Ωστόσο, η διαμάχη δεν φαίνεται να έχει βλάψει την ισχυρή δημοτικότητα του Τακαΐτσι στην πατρίδα, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Οι αναλυτές παρομοιάζουν τη ρήξη με αυτήν που προκλήθηκε από την απόφαση του Τόκιο το 2012 να εθνικοποιήσει τα αμφισβητούμενα νησιά, η οποία πυροδότησε μαζικές αντι-ιαπωνικές διαμαρτυρίες στην Κίνα και σταμάτησε τις συναντήσεις των ηγετών των δύο χωρών για 2,5 χρόνια.

«Νομίζω ότι αυτό θα διαρκέσει για αρκετό καιρό», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη την Τρίτη ο Keita Ishii, πρόεδρος της Itochu Corp (8001.T), ενός από τους μεγαλύτερους εμπορικούς οίκους της Ιαπωνίας.

Ερωτηθείς για τους περιορισμούς στις εξαγωγές προς την Ιαπωνία σε τακτική ενημέρωση Τύπου την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας επανέλαβε την οργή του Πεκίνου για τα σχόλια του Takaichi για την Ταϊβάν.

«Καλούμε την ιαπωνική πλευρά να αντιμετωπίσει την αιτία του ζητήματος, να αναλογιστεί τα λάθη της και να ανακαλέσει τα λανθασμένα σχόλια», δήλωσε ο Μάο Νίνγκ.

Αργότερα την ίδια ημέρα, το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo ανέφερε ότι η ιαπωνική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κίνα για σημάδια νέων δραστηριοτήτων εξερεύνησης φυσικού αερίου στην Ανατολική Σινική Θάλασσα. Οι δραστηριότητες παρατηρήθηκαν στην κινεζική πλευρά της μέσης γραμμής μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε το Kyodo.

Το Τόκιο έχει υποβάλει παρόμοιες διαμαρτυρίες στο Πεκίνο στο παρελθόν, επικαλούμενο μια συμφωνία του 2008 για συνεργασία στην ανάπτυξη φυσικών πόρων στην Ανατολική Σινική Θάλασσα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για να σχολιάσει το δημοσίευμα του Kyodo.

