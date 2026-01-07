Ιταλία:-Νέο-«παράθυρο»-για-υπογραφή-της-συμφωνίας-mercosur

«Αν λάβουν επίσημο χαρακτήρα οι αναγκαίες εγγυήσεις για τους παραγωγούς, η Ιταλία θα υπογράψει την συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Mercosur», δήλωσε στις Βρυξέλλες ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα.

«Η Ιταλία είναι μια χώρα η οποία εξάγει γεωργικά προϊόντα. Τονίσαμε ανέκαθεν ότι βλέπουμε θετικά τις διεθνείς συμφωνίες οι οποίες στοχεύουν στην απάλειψη των δασμών, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες τίθενται υπό αμφισβήτηση κάποια στοιχεία λογικής», πρόσθεσε ο Λολομπρίτζιντα, πριν την έναρξη της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας της Ένωσης με τους αρμόδιους ευρωπαίους επιτρόπους.

Η υπογραφή της συμφωνίας της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη) είχε αναβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα από ενστάσεις της Ιταλίας και άλλων χωρών της Ένωσης, οι οποίες αφορούσαν τις επιπτώσεις των εισαγωγών από την Λατινική Αμερική, και την ανάγκη προστασίας των ευρωπαίων αγροτών.

--