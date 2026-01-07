Κατεβάζουν «ρολά» οι λαϊκές αγορές – «Βλέπουν» Θεοδωρικάκο, Πιερρακάκη οι πωλητές

Τι δηλώνει στο - ο πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών για την επ’ αόριστον απεργία που ξεκινά σήμερα. Τι ζητούν οι επαγγελματίες.

«Ρολά» κατεβάζουν από σήμερα 7 Ιανουαρίου οι λαϊκές αγορές σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι επαγγελματίες του κλάδου προχωρούν σε επ’ αόριστον απεργία, θέτοντας ζήτημα επιβίωσης και καταγγέλλοντας δυσβάσταχτα κόστη και μηδαμινά έσοδα.

«Ο κύβος ερρίφθη. Φτάσαμε στο ‘ως εδώ’. Δεν πάει άλλο. Ο κλάδος σηκώνει δυσβάσταχτα βάρη εδώ και χρόνια και οδεύει προς τον αφανισμό», δηλώνει στο - o πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), Νίκος Σωτηρίου, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια του κλάδου για «την ακρίβεια, την υπερφορολόγηση καθώς και για μια σειρά άδικες επιβαρύνσεις που έχουν φέρει τους επαγγελματίες του χώρου στα όριά τους».

Τετ α τετ με Θεοδωρικάκο, Πιερρακάκη

Σύμφωνα με τον κ. Σωτηρίου, εκπρόσωποι από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της χώρας θα έχουν μέσα στην ημέρα συναντήσεις με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, προκειμένου να τους παραθέσουν τα αιτήματά τους.

Τα βασικά αιτήματα της επ’ αόριστον πανελλαδικής απεργίας είναι να σταματήσει η ακρίβεια που γεννιέται από φόρους και επιβαρύνσεις άσχετες με την πραγματική αξία των προϊόντων, να στηριχθούν οι αγρότες, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να καταργηθεί ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης, να αποσυρθεί η πρόσθετη φορολόγηση 10% για την απασχόληση υπαλλήλου, να αποσυρθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και να παραμείνει το χειρόγραφο δελτίο, καθώς και να γίνουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στον Ν. 4849/2021, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική λειτουργία των λαϊκών αγορών.

«Η απεργία μας θα είναι καθολική. Οι λαϊκές αγορές θα παραμείνουν κλειστές από τον Έβρο ως την Κρήτη», σημειώνει ο κ. Σωτηρίου, τονίζοντας πως «οι λαϊκές αγορές κρατούν την κοινωνία. Για αυτόν τον κόσμο αγωνιζόμαστε».

Θέμα επιβίωσης

Όπως δε εξηγεί, ο κίνδυνος αφανισμού του κλάδου είναι ορατός. «Στην Αττική δραστηριοποιούνταν περί τους 10.000 επαγγελματίες και πλέον δεν ξεπερνούν τους 8.000. Πάνω από 2.000 πωλητές αποχώρησαν τα τελευταία δύο χρόνια».

Να σημειωθεί εδώ ότι στο πλαίσιο της επ’ αόριστον πανελλαδικής απεργίας στις λαϊκές αγορές, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών ανακοίνωσε τριήμερο πρόγραμμα κινητοποιήσεων.

Για σήμερα Τετάρτη στις 09:00 το πρωί και πριν τις συναντήσεις με τους κ. κ. Θεοδωρικάκο και Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος.

Για αύριο Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς στον Ρέντη, στις 08:00, ενώ την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία με σημείο συγκέντρωσης Κηφισού και Λένορμαν (στον παράδρομο στην Παναγίτσα) και προορισμό τα διόδια Αφιδνών.