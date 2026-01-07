Λευκωσία:-Τετ-α-τετ-Ζελένσκι-με-Χριστοδουλίδη-και-το-«ναι»-του-Αρχιεπισκόπου-Κύπρου-για-επίσκεψη-στο-Κίεβο

Σε διπλό πολιτικό και εκκλησιαστικό στίγμα κινήθηκε το πρόγραμμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Λευκωσία, την ημέρα που η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και ακολούθως πέρασε το κατώφλι της Αρχιεπισκοπής, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος εμφανίστηκε θετικός σε επίσκεψη στο Κίεβο.

Η Ουκρανία «κεντρική προτεραιότητα» της κυπριακής Προεδρίας

Υποδεχόμενος τον Ζελένσκι, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε τον τόνο μπροστά στις κάμερες, μιλώντας για «θετικές εξελίξεις» και εκφράζοντας προσδοκία ενημέρωσης για τις τελευταίες κινήσεις, με το βλέμμα και στις προσπάθειες των ΗΠΑ και της διεθνούς κοινότητας για ειρηνευτική συμφωνία, καθώς και στο τι μπορεί να πράξει η Κύπρος ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, ευχαρίστησε για την πρόσκληση, συνεχάρη την κυπριακή πλευρά για την ανάληψη της Προεδρίας και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνουν «πολλά βήματα μπροστά» προς την ΕΕ. Αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη της Κύπρου και ειδικά στην ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ προανήγγειλε ενημέρωση για τις τελευταίες επαφές του με Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε δημόσια τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μίλησε για «ουσιαστική και εποικοδομητική» επαφή και επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, συνδέοντας ευθέως το μήνυμα με την κυπριακή εμπειρία της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.

Πρόσκληση στον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος υποδέχθηκε τον Ζελένσκι με δημόσια έκφραση στήριξης προς τον ουκρανικό λαό και αναφορά στις επαφές του με τον Μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ευχαρίστησε για τη συνάντηση, τονίζοντας τη σημασία της συμπαράστασης «εν καιρώ πολέμου» και απηύθυνε πρόσκληση προς τον Μακαριώτατο να επισκεφθεί το Κίεβο.

Ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε θετικός στο ενδεχόμενο, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο επαφών με Ορθόδοξες Εκκλησίες η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί στον κύκλο αυτό.

Στο παρασκήνιο, η κυπριακή διάσταση δεν έμεινε εκτός. Από τις τοποθετήσεις που έγιναν μετά τη συνάντηση στην Αρχιεπισκοπή, προκύπτει ότι τέθηκε και το ζήτημα της τουρκικής εισβολής του 1974, με τον Αρχιεπίσκοπο να αναφέρει ότι μίλησε στον Ζελένσκι και για τις εκκλησίες στις κατεχόμενες περιοχές.