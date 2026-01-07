Μαρινάκης-σε-αγρότες:-«Η-κυβέρνηση-δεν-θα-επιτρέψει-η-χώρα-να-κοπεί-στα-δύο»

Προειδοποίηση στους αγρότες ενόψει των αποφάσεων που θα λάβουν μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης στέλνει με δηλώσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει η χώρα να κοπεί στα δύο. Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στον δρόμο», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση πρέπει να περάσει άμεσα στην εφαρμογή ενός σχεδίου πάντοτε επιχειρησιακά ορθού χωρίς ακρότητες ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κατανόηση των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στις κινητοποιήσεις».

«Το να φύγουν από τα μπλόκα, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν, ούτε σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα προσπαθεί να δίνει παραπάνω. Τα πιο πολλά από αυτά που έχουμε δώσει στους αγρότες και στους υπόλοιπους εργαζομένους δεν έχουν γίνει υπό το πρίσμα των μπλόκων. Οι περισσότεροι νόμοι που έχουν μειωθεί δεν μειώθηκαν μετά από μπλόκα», δήλωσε και συνέχισε:

«Δεν υπάρχει ώρα για χάσιμο, κάθε ώρα που κάνει ένας άνθρωπος για να πάει στο σπίτι του, στο χωριό του, κάθε παιδί μικρό και κάθε οικογένεια που ταλαιπωρείται είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση και για τις Αρχές».

