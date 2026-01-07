Με νομοθετική πρωτοβουλία η ενίσχυση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών – Τι προβλέπει

Τι συζήτησαν οι επαγγελματίες του κλάδου με τον Τ. Θεοδωρικάκο. Βλέπουν το απόγευμα Πετραλιά, Κώτσηρα, Πιτσιλή για την «καυτή πατάτα» της φορολόγησης.

Θετικό «πρόσημο» είχε η συνάντηση των επαγγελματιών του κλάδου των λαϊκών αγορών με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη σκιά της επ’ αόριστον πανελλαδικής απεργίας που ξεκίνησαν από σήμερα 7 Ιανουαρίου παραγωγοί και πωλητές των λαϊκών αγορών, διαμαρτυρόμενοι για τα δυσβάσταχτα βάρη που «σηκώνει» εδώ και χρόνια ο κλάδος.

«Η συνάντηση πήγε καλά. Αρκετά ζητήματα γύρισαν εκεί που έπρεπε», σχολίασε πριν από λίγο στο - ο πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), Νίκος Σωτηρίου.

Έτοιμη η νομοθετική πρωτοβουλία

Από την πλευρά του το υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει ότι στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η συμφωνία για την ενίσχυση του θεσμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.

Ειδικότερα, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις:

● Εισάγεται η πλήρης ψηφιοποίηση των αδειών και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, την υλοποίηση της προκήρυξης όλων των κενών θέσεων, την καθιέρωση ηλεκτρονικής κλήρωσης και τη δημιουργία μιας εξελιγμένης Ψηφιακής Πύλης Λαϊκών Αγορών.

● Προβλέπεται ο καθορισμός ανώτατου ημερήσιου τέλους και η αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων όπως η αμοιβαία αλλαγή θέσης και λαϊκής αγοράς, η βελτίωση θέσης, η μεταβίβαση, η εργασιακή υποστήριξη και αναπλήρωση κα.

● Θεσμοθετείται ποσοστό 10% για εποχικές θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά για παραγωγούς και η δημιουργία λαϊκών αγορών παραγωγών, με πρωτοβουλία και συμφωνία δήμων και φορέων λειτουργίας.

Επιπλέον, με κινήσεις όπως η κατάργηση της υποχρέωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την ανανέωση των αδειών τον Δεκέμβριο του 2024, το υπουργείο Ανάπτυξης διασφάλισε την απρόσκοπτη εργασία τους, αποτρέποντας τον κίνδυνο απώλειας της δουλειάς τους λόγω χρεών.

«Καυτή πατάτα» η φορολόγηση

Μετά τη συνάντηση με τον κ. Θεοδωρικάκο, οι επαγγελματίες του χώρου των λαϊκών αγορών στρέφουν την προσοχή τους στο κρίσιμο ραντεβού με το επιτελείο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία κατά τις πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί μετά τις 17:30. Οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών θα συναντηθούν με τους υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα, παρουσία και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

«Αυτή η συνάντηση είναι πολύ σημαντική», δηλώνει ο κ. Σωτηρίου, αναφερόμενος στο μείζον ζήτημα φορολόγησης του κλάδου.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της πανελλαδικής απεργίας των λαϊκών αγορών περιλαμβάνεται η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης του κλάδου.