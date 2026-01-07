Οδοντίατρος-και-η-σύζυγός-του-βρέθηκαν-νεκροί-στο-σπίτι-τους-στο-Οχάιο:-Μυστήριο-με-κλήση-για-ενδοοικογενειακή-διαμάχη-μήνες-πριν-τους-θανάτους

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί αποκάλυψη για κλήση στο 911 που αφορούσε «ενδοοικογενειακή διαμάχη» στο σπίτι γνωστού οδοντιάτρου του Οχάιο, μήνες πριν ο ίδιος και η σύζυγός του εντοπιστούν νεκροί από πυροβολισμούς, ενώ τα δύο μικρά παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι και δεν είχαν πάθει τίποτα.

Μια γυναίκα είχε καλέσει το 911 για να αναφέρει αυτό που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατέγραψαν ως «ενδοοικογενειακή διαμάχη» στο σπίτι του 37χρονου οδοντιάτρου Σπένσερ Τέπε και της 39χρονης συζύγου του, Μόνικ, μήνες πριν το ζευγάρι βρεθεί δολοφονημένο, σύμφωνα με δημοσίευμα αμερικανικού μέσου.

Οι Σπένσερ και Μόνικ Τέπε εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς στον επάνω όροφο της κατοικίας τους, τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Δεκεμβρίου, μεταξύ 2:00 και 5:00 τα ξημερώματα. Την ώρα του εγκλήματος, τα δύο παιδιά τους —ένα κορίτσι 4 ετών και ένα αγόρι 1 έτους— καθώς και ο σκύλος της οικογένειας βρίσκονταν μέσα στο σπίτι και δεν τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με ηχητικό υλικό που εξασφάλισε το Fox News Digital, άγνωστη γυναίκα είχε καλέσει το 911 περίπου στις 2:45 τα ξημερώματα της 15ης Απριλίου στην ίδια διεύθυνση, στην περιοχή Weinland Park. Η γυναίκα έκλεισε το τηλέφωνο, με αποτέλεσμα χειριστής του κέντρου να την καλέσει πίσω για να διαπιστώσει αν χρειαζόταν βοήθεια.

«Εδώ το 911. Λάβαμε μια κλήση που διακόπηκε. Είναι όλα καλά;», ακούγεται να ρωτά ο χειριστής. Η γυναίκα, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά και κλαίγοντας καθ’ όλη τη διάρκεια της συνομιλίας, απαντούσε επανειλημμένα ότι είναι «καλά» και ότι ήταν απλώς «συναισθηματική».

Όταν ρωτήθηκε γιατί κάλεσε αρχικά το 911, απάντησε: «Γιατί εγώ και ο άντρας μου τσακωθήκαμε, αλλά είμαι καλά, στο υπόσχομαι». Σε ερώτηση αν υπήρξε σωματική βία, η γυναίκα απάντησε αρνητικά, διευκρινίζοντας ότι κανείς δεν χτύπησε κανέναν.

Η κλήση καταγράφηκε από το Κέντρο Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης του Κολόμπους ως «ενδοοικογενειακή διαμάχη», με σημείωση ότι «δεν απαιτείται περαιτέρω βοήθεια». Από τα αρχεία δεν προκύπτει η ταυτότητα της γυναίκας.

Οι έρευνες για την υπόθεση

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Σπένσερ Τέπε, που εργαζόταν στο Athens Dental Depot, έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ η σύζυγός του είχε δεχθεί τουλάχιστον έναν πυροβολισμό στο στήθος. Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό όταν συνάδελφοι ανησύχησαν επειδή ο Σπένσερ δεν εμφανίστηκε στη δουλειά το πρωί της 30ής Δεκεμβρίου.

Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη διάρρηξης, ούτε βρέθηκε όπλο στον χώρο, ενώ εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας-αυτοκτονίας. Η υπόθεση ερευνάται από το FBI και την τοπική αστυνομία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί πιθανό κίνητρο.

Σε άλλο ηχητικό ντοκουμέντο, φίλοι και συνάδελφοι ακούγονται να καλούν πανικόβλητοι το 911, αφού πήγαν στο σπίτι για έλεγχο και εντόπισαν αιμόφυρτο σώμα, ενώ άκουγαν τα παιδιά μέσα στο σπίτι.

Τα δύο παιδιά της οικογένειας έχουν τεθεί υπό τη φροντίδα συγγενών. Ο κουνιάδος του Σπένσερ Τέπε δήλωσε ότι βρίσκονται «σε αγαπημένα χέρια» και ότι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη την απώλεια των γονιών τους, προσθέτοντας πως η οικογένεια δυσκολεύεται να βρει τον τρόπο να εξηγήσει στην 4χρονη κόρη τι έχει συμβεί.

Παράλληλα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με «άτομο ενδιαφέροντος» που καταγράφηκε σε κοντινό σοκάκι τη νύχτα του εγκλήματος. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο του ζευγαριού υποβάθμισε τη σημασία του υλικού, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να πρόκειται απλώς για κάποιον που επέστρεφε πεζός στο σπίτι του.