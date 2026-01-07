ΠΑΣΟΚ:-Καμπάνια-για-την-ενέργεια-και-οι-προτάσεις-για-τους-αγρότες

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ από σήμερα ανοίγει την ατζέντα της ενέργειας με διαδικτυακή καμπάνια με τις θέσεις του και άρθρα των στελεχών του σε ΜΜΕ.

Το «ποδαρικό» κάνουν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για 7 λεπτά την κιλοβατώρα, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ενεργειακές κοινότητες για τους αγρότες, απαντώντας στο τελεσίγραφο που έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στην εξειδίκευση των μέτρων που θα παρουσιαστούν σήμερα για τον πρωτογενή τομέα.

«Αυτά είναι τα μέτρα, δεν θα υπάρξουν άλλα. Και δεν υπάρχει και άλλη υπομονή. Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, όλων των πολιτών. Τετάρτη θα εξειδικευθούν τα μέτρα Θεωρούμε ότι είναι καλό να γίνουν οι ανακοινώσεις αυτές παρουσία τους. Αυτό είναι δική τους απόφαση. Η κυβέρνηση θα κάνει ανακοινώσεις είτε έρθουν είτε δεν έρθουν» είχε προαναγγείλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του να σημειώνει ότι ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα την ώρα που η κυβέρνηση δεν έχει μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα και δεν θέτει το πλαίσιο του διαλόγου.

«.. Ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα καλώντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν το ακροατήριο στις προαποφασισμένες ανακοινώσεις τους την Τετάρτη. Επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλά κάνουν διαχείριση πολιτικού κόστους» ανέφερε η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Την Πέμπτη θα ακολουθήσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα τιμολόγια των νοικοκυριών, αλλά και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρουσιαστεί η συνολική πολιτική για τη δίκαιη πράσινη μετάβαση, ενώ η κορύφωση θα γίνει την Κυριακή οπότε και διεξάγεται η συνδιάσκεψη της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, περιοχή που επλήγη από την κυβερνητική επιλογή της βίαιης απολιγνιτοποίησης.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τη θέση της κυβέρνησης έναντι της σύλληψης Μαδούρο, με τη Χαριλάου Τρικούπη να χαρακτηρίζει στίγμα για τη ΝΔ τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη (σ.σ. «δεν είναι η στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών»).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο ο Νίκος Ανδρουλάκης τη Δευτέρα αναφέρθηκε στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί κάθε συνάντηση μαζί σας είναι ένα μάθημα ανθρωπιάς, ενσυναίσθησης, σοφίας και διορατικότητας, γιατί σε αυτές τις κρίσιμες για την ανθρωπότητα στιγμές που κερδίζει έδαφος η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο νόμος του ισχυρού σε βάρος του διεθνούς δικαίου αυτά τα μαθήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εύχομαι το 2026 να φέρει περισσότερα αισιόδοξα μηνύματα για την ανθρωπότητα, περισσότερη ειρήνη και ευημερία» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.