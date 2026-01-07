Πληθωρισμος: Σταθερός το 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Υποχώρησε στο 2% στην Ευρωζώνη

Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Δεκέμβριο 2025 σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat, ενώ στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,0% τον Δεκέμβριο του 2025, από 2,1% τον Νοέμβριο, κατά τις ίδιες εκτιμήσεις.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Τον Νοέμβριο, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,1%.

Euro area #inflation expected to be at 2.0% in December 2025, down from 2.1% in November 2025. Components: services +3.4%, food, alcohol & tobacco +2.6%, other goods +0.4%, energy -1.9% – flash estimate https://t.co/QrrJcilCdT pic.twitter.com/qSUcBk2Xss — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 7, 2026

Ο βασικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, διαμορφώθηκε στο 2,3% το έτος έως τον Δεκέμβριο, από 2,4% τον Νοέμβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού των υπηρεσιών υποχώρησε στο 3,4%, σε σύγκριση με 3,5% τον Νοέμβριο.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ διατήρησε το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για τέταρτη συνεχόμενη φορά τον Δεκέμβριο, έχοντας μειώσει τα επιτόκια για τελευταία φορά τον Ιούνιο. Η μείωση, η οποία συνέπεσε με τον πληθωρισμό της ευρωζώνης να φτάνει το 2%, ήταν μέρος ενός κύκλου μείωσης των επιτοκίων που μείωσε τα επιτόκια από το ρεκόρ υψηλού επιπέδου του 4% το 2024.