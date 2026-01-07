«Πράσινο φως» για συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn από την έκτακτη ΓΣ

Το deal μέσω του οποίου θα δημιουργηθεί η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη στον κλάδο τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως, αναμένεται να προχωρήσει ομαλά βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα ο ΟΠΑΠ.

Την έγκρισή τους για τη συνένωση μεταξύ Allwyn και ΟΠΑΠ έδωσαν σύμφωνα με πληροφορίες οι μέτοχοι της εισηγμένης, κατά τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση.

Έτσι, το deal μέσω του οποίου θα δημιουργηθεί η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη στον κλάδο τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως, αναμένεται να προχωρήσει ομαλά βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα ο ΟΠΑΠ.

Από την πλευρά της η διοίκηση του Οργανισμού, δια στόματος του CEO, Jan Karas, επανέλαβε ότι η κύρια αγορά διαπραγμάτευσης της συνενωμένης εταιρείας θα συνεχίσει να είναι το Χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ θα εξεταστεί μελλοντικά και το ενδεχόμενο εισαγωγής και σε δεύτερη αγορά, σε Λονδίνο ή Νέα Υόρκη.

Μεταξύ άλλων, επαναβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της έκτακτης Γ.Σ. όσα είχε αναφέρει πρόσφατα, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, η διοίκηση της Allwyn, ήτοι η εστίαση σε μια βιώσιμη μερισματική πολιτική με ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή από το 2026, αλλά και η καταβολή μερίσματος 0,80 ανά μετοχή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ως υπολοίπου μερίσματος για το 2025.

Αναμένεται ανακοίνωση της εισηγμένης με λεπτομέρειες για τα επίσημα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος εξόδου στην τιμή των 19,04 ευρώ.