Σε-αναζήτηση-κατεύθυνσης-οι-ασιατικές-αγορές-εν-μέσω-γεωπολιτικών-εξελίξεων

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου στην Ασία διέκοψαν το διήμερο ανοδικό τους σερί, εν μέσω μεικτής εικόνας στις αγορές της περιοχής, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αποτιμούν τους γεωπολιτικούς κινδύνους μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την αναζωπύρωση της ρητορικής γύρω από τη Γροιλανδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,99% στις 51.996,50 μονάδες, ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,05% στις 4.085,77 μονάδες και ο κινεζικός SZSE Component έκλεισε με κέρδη 0,06% στις 14.030,56 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ανέβηκε κατά 0,15% στις 8.695,60 μονάδες, ο Kopsi της Νότιας Κορέας έκλεισε με άνοδο 0,57% στις 4.551,06 και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ βυθίστηκε κατά 1,12% στις 26.410,50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, στην Ιαπωνία, η Kawasaki Heavy Industries υποχώρησε κατά 1,1%. Στη Νότια Κορέα, η Korea Aerospace σημείωσε πτώση 1,62%, η Poongsan κατέγραψε απώλειες 4,98%, ενώ η Hanwha Aerospace υποχώρησε κατά 1,76%.

Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η ομάδα του εξετάζουν «ένα εύρος επιλογών» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της «χρήσης του αμερικανικού στρατού».

Η δήλωση αυτή κλιμακώνει περαιτέρω την ήδη επιθετική ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ για τη Γροιλανδία, την οποία ο πρόεδρος επιδιώκει εδώ και καιρό να εντάξει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, έναντι πρόβλεψης 3,7% σύμφωνα με το Reuters και χαμηλότερα από το 3,8% του Οκτωβρίου.

Ο μηνιαίος πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον Οκτώβριο, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων και περιορίζει τα σενάρια νέας αύξησης επιτοκίων.

Οι μετοχές της Hyundai Motor εκτινάχθηκαν πάνω από 11%, επεκτείνοντας τα κέρδη τους για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι σχεδιάζει να αναπτύξει ανθρωποειδή ρομπότ στα εργοστάσιά της στις ΗΠΑ από το 2028.