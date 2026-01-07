Τρίμηνα-έντοκα:-Αντλήθηκαν-500-εκατ.-με-επιτόκιο-1,7%

Στο 1,7%, οριακά χαμηλότερα από το 1,72% της προηγούμενης δημοπρασίας, διαμορφώθηκε το επιτόκιο κατά τη σημερινή (7 Ιανουαρίου 2026) δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων (διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ) του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 903 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,26 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (400 εκατ.), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ, αντλήθηκαν δηλαδή 500 εκατ.

Όπως τονίζεται από τον ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: