Τραμπ:-Τέλος-σε-μερίσματα-και-επαναγορά-μετοχών-για-τις-αμυντικές-εταιρείες

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι «δεν θα επιτρέψει» στις εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας εταιρείες να εκδίδουν μερίσματα ή να προχωρούν σε προγράμματα επαναγοράς μετοχών, μέχρι αυτές επιταχύνουν την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού αλλά και απαντήσουν στις αιτιάσεις του για τον τρόπο λειτουργίας της βιομηχανίας.

Σε μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε σφοδρή κριτική στις αποδοχές των στελεχών των αμυντικών εργολάβων, αποκαλώντας τις «υπερβολικές και αδικαιολόγητες».

«Οι αμυντικές εταιρείες δεν παράγουν τον Μεγάλο Στρατιωτικό Εξοπλισμό μας αρκετά γρήγορα και, μόλις παραχθεί, δεν τον συντηρούν σωστά ή γρήγορα», έγραψε.

Μέχρι αυτές οι εταιρείες να κατασκευάσουν νέες μονάδες παραγωγής, «κανένα στέλεχος δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να κερδίζει πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι μετοχές των General Dynamics , Lockheed Martin και Northrop Grumman υποχώρησαν περίπου 2% η καθεμία μετά τα σχόλια του Τραμπ.

Δεν ήταν αρχικά σαφές ποιος αντίκτυπος ή νομική ισχύ, εάν υπάρχει, θα μπορούσε να έχει η ανακοίνωση Τραμπ στις οικονομικές δραστηριότητες των μεγάλων αμυντικών εταιρειών. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του CNBC για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Τραμπ παραπονέθηκε στην ανάρτηση ότι «μαζικά» μερίσματα και επαναγορές μετοχών πραγματοποιούνται «εις βάρος των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό».

«Αυτή η κατάσταση δεν θα επιτρέπεται ή δεν θα γίνεται πλέον ανεκτή!» τόνισε.