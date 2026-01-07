Τσουκαλάς στον ΣΚΑΙ: «Δεν κυβερνάει καν η ΝΔ – Κυβερνάει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός»

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «έχει χάσει πια τη νομιμοποίηση και πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες γνωρίζουν ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας», υποστήριξε ο Κώστας Τσουκαλάς σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΙ, προσθέτοντας ότι η κοινωνία επέδειξε αλληλεγγύη στους αγρότες γιατί «ξέρει ότι το ζήτημα της διατροφικής και επισιτιστικής επάρκειας είναι κομβικό για όλους μας».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παρουσίασε την πρόταση που κατέθεσε σήμερα το κόμμα για την ενέργεια στους αγρότες, μεταξύ άλλων για «7 λεπτά ανώτερη τιμή ανά κιλοβατώρα και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ», εξηγώντας ότι «η ΔΕΗ έχει πάρα πολύ μεγάλο απόθεμα από την πολιτική των τελευταίων ετών και διαθέτει αυτή τη δυνατότητα». Προανήγγειλε δε ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών θα την δουν και οι καταναλωτές στις τιμές, άρα αφορά όλους. Διότι, όπως ανέπτυξε, «ένα πολύ μεγάλο μέρος του αυξημένων τιμών έχει να κάνει με τα τεράστια έξοδα των αγροτών στην ενέργεια και με το ότι η ενέργεια μοιράστηκε σε πολύ λίγους». «Δεν μπορούμε να έχουμε βιώσιμη ενεργειακή και αγροτική πολιτική, αν δεν δώσουμε δυνατότητα αυτοπαραγωγής στους αγρότες, να μπορούν να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν», είπε.

Σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες μέτρων για τους αγρότες, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε πως «καθετί το οποίο μπορεί να κλείσει μέτωπα και να έχουμε αποκλιμάκωση είναι θετικό». Παράλληλα διερωτήθηκε «για ποιο λόγο η κυβέρνηση όλα αυτά δεν τα ανακοίνωνε πριν βγουν στους δρόμους και αναγκάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στα μπλόκα;». «Μιλάμε για πάγια αιτήματα των αγροτών. Τους θεωρούσε αόρατους; ‘Αρα, στην Ελλάδα, μόνο αν βγεις στους δρόμους αυτή η κυβέρνηση σε παίρνει σοβαρά;», πρόσθεσε.

Ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού

Κληθείς να σχολιάσει την προαναγγελία ίδρυσης κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «η κ. Καρυστιανού όπως κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στα κοινά» και πως «για εμάς το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα της κοινωνίας». «Θεωρούμε ότι στο τέλος θα επικρατήσει μια λογική επιλογής με αισιοδοξία και προοπτική και όχι τιμωρητικά. Η κ. Καρυστιανού δεν αυτοπροσδιορίζεται στην Κεντροαριστερά ή στην Αριστερά», πρόσθεσε. Υποστήριξε ότι η αξιολόγησή της θα γίνει με πολιτικούς όρους, επαναλαμβάνοντας ότι το αίτημα για δικαιοσύνη «βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ». «Η αναθεώρηση του άρθρου 86 και η αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανώτατων κλιμακίων της δικαιοσύνης είναι σημεία του προγράμματός μας αλλά ένα πολιτικό κόμμα οφείλει να ασχολείται με το καθολικό, να έχει σχέδιο απαντήσεις για όλα τα ζητήματα. Απαιτεί και θέσεις για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, τις εργασιακές σχέσεις, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, την ανάπτυξη και τη φορολογία. Όταν αρχίσει να μιλάει για αυτά, θα αξιολογηθεί», συνέχισε.

Πήρε σαφές αποστάσεις, ωστόσο από τη «δαιμονοποίηση» που, όπως είπε, βλέπει «εδώ και δύο ημέρες από ανθρώπους οι οποίοι πριν την ηρωοποιούσαν και τώρα την δαιμονοποιούν, την αντιμετωπίζουν με επιθετικότητα». Χαρακτήρισε «λογικό» η ΝΔ να της επιτίθεται «διότι φαίνεται ότι ακουμπάει ιδεολογικά στο μαλακό υπογάστριο αυτής της παράταξης».

Σύλληψη Μαδούρο

Ως προς τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα και τον Ν. Μαδούρο, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για μία «αδιανόητη δήλωση που σωρευτικά με τις γραφικές δηλώσεις Γεωργιάδη και Βορίδη» δείχνει ότι «πια δεν κυβερνάει καν η Νέα Δημοκρατία. Κυβερνάει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός». «Τέτοιου είδους κυβέρνηση έχουμε σήμερα. Έχουμε κυβέρνηση άκρων», σχολίασε, ρωτώντας: «Η γραμμή ότι “δεν μας νοιάζει το διεθνές δίκαιο” ή οι απόψεις του κ. Γεωργιάδη έχουν σχέση με την παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία;». Με αφορμή τη συζήτηση για την ταινία του Καποδίστρια, σχολίασε πως «φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει καταλάβει τίποτα από τη διαδρομή και την πορεία του Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας ήταν εκσυγχρονιστής πολιτικός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό».

Δημοσκοπήσεις

Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η δυνητική περίμετρος του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πολύ μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα κόμματα και περίπου ίδια με της Νέας Δημοκρατίας». «Εγώ πιστεύω ότι, όταν τα υπό ίδρυση δημιουργηθούν και αρχίζουν να παίρνουν θέση χωρίς να μπορούν να κρυφτούν σε γενικολογίες και όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να επιλέξει για το αύριό του, θα επιλέξει με βάση εκείνο που μπορεί με ασφάλεια να οδηγήσει σε πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις και κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ», τόνισε.

