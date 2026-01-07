ΤτΕ: Ξανά πήραν «τα πάνω τους» τα επιτόκια των νέων δανείων- Σκαρφαλώνει το spread

Την ανιούσα πήραν και πάλι τα επιτόκια των δανείων το Νοέμβριο, γεγονός που οδήγησε και στην αύξηση του περιθωρίου επιτοκίου (spread) κατά 22 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Την ίδια στιγμή, τα επιτόκια των καταθέσεων συνεχίζουν να υποχωρούν περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αύξηση στα επιτόκια νέων δανείων

Κατά 20 μονάδες βάσης αυξήθηκε το Νοέμβριο του 2025 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις και διαμορφώθηκε στο 4,65%, την ώρα που στις καταθέσεις παρατηρείται μερική υποχώρηση των επιτοκίων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα νέα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,66%, ενώ στα αντίστοιχα με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο, το επιτόκιο μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,14%. Από την άλλη, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,40% από 3,43% τον προηγούμενο μήνα.

Ως προς τα νέα επιχειρηματικά δάνεια, το μέσο επιτόκιο αυτών χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,50%, ενώ το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,76%. Παράλληλα, σχεδόν αμετάβλητο στο 4,16% παρέμεινε το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ το μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,86%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο διαμορφώθηκε ως εξής:

– για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,52%,

-για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,28%, ενώ

-για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 3,68%.

Πιο κοντά το μηδέν τα επιτόκια καταθέσεων

Από την άλλη, το Νοέμβριο του 2025, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και διαμορφώθηκε στο 0,30%. Ωστόσο, ως προς τις επιμέρους κατηγορίες, κάποιες είδαν περαιτέρω μείωση, μικρή μεν αλλά φτάνοντας πλέον πιο κοντά στο μηδέν.

Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,08% από 0,10% τον προηγούμενο μήνα. Επίσης, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,12%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,67%, ενώ τον προηγούμενο μήνα είχε δει μια μικρή αύξηση.

Η άνοδος σε μερικές κατηγορίες των νέων δανείων οδήγησε και στην αύξηση του περιθωρίου επιτοκίου(που προκύπτει από τη διαφορά του επιτοκίου δανείων και αυτού των καταθέσεων) κατά 22 μονάδες βάσης φτάνοντας τα επίπεδα του Μαρτίου.

‘Έτσι το spread διαμορφώθηκε στο 4,35% για το Νοέμβριο του 2025, όταν τους τελευταίους δύο μήνες κυμαινόταν μεταξύ 4,13 και 4,17%.

Υφιστάμενα δάνεια και καταθέσεις

Όσον αφορά τα επιτόκια των υφιστάμενων υπολοίπων τόσο των δανείων όσο και των καταθέσεων παρατηρήθηκε μια σταθερότητα το Νοέμβριο.

Πιο αναλυτικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,31%, το Νοέμβριο του 2025. Στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά, το επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,18% (από 1,20%), ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,67%.

Αμετάβλητο παρέμεινε και το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων στο 4,62%. Για τα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών, το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,61% το Νοέμβριο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα είδε μια οριακή μείωση της τάξης των 2 μονάδων βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,20%.

Για τα υφιστάμενα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών, το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,12%, όπως και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων.

Η εικόνα στην Ευρωζώνη

Στην Ευρωζώνη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η σταθερότητα συνεχίζεται για ακόμα ένα μήνα, δεδομένου ότι τα επιτόκια της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ παρέμειναν σταθερά.

Ειδικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις και για νέα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 3,50% και 3,30% αντίστοιχα, ενώ αμετάβλητο παρέμεινε και το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο για νέες καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια από επιχειρήσεις παρέμεινε στο 1,93%.

Το σύνθετο επιτόκιο για τις νέες καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια από νοικοκυριά και για τις καταθέσεις μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,80% και 0,25% αντίστοιχα.