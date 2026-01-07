Χατζηδάκης για αγρότες: Στα 8,5 λεπτά η κιλοβατώρα – 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων, 4 υπό επεξεργασία

16 από τα 27 συνολικά αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών τα οποία έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, ενώ άλλα 4 παραμένουν υπό επεξεργασία.

Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα εξειδίκευσαν σε συνέντευξη Τύπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

«Το 2025 έγιναν πληρωμές της τάξεως των 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό όμως όλοι να ξέρουν μερικά στοιχεία που συνδέονται με το νέο σύστημα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Αναφέρθηκε στην καθυστέρηση πληρωμών για έναν μήνα. «Αν είχαμε πληρώσει χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε τον κίνδυνο για νέα πρόστιμα ή μερική αναστολή για τους αγρότες», είπε και προσέθεσε: «Η χώρα θα λάβει ακριβώς τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλλες για απευθείας αγροτικές ενισχύσεις».

«Οι πραγματικοί παραγωγοί τα βγουν κερδισμένοι γιατί τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ χαρακτήρισε μεγάλη ευκαιρία την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για διακομματική επιτροπή για έναν δυναμικό αγροτικό τομέα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε 16 από τα 27 συνολικά αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών τα οποία έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, ενώ άλλα 4 παραμένουν υπό επεξεργασία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, 7 είναι εκτός δημοσιονομικών ορίων.

Στα 8,5 λεπτά η κιλοβατώρα

Μείωση της τιμής της κιλοβατώρας που φτάνει στα 8,5 λεπτά. Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.

Έξι νέες δράσεις

Επέκταση της κάλυψης της σταθερής τιμής στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ για δύο ακόμη χρόνια με περαιτέρω μείωση των τιμών για το αγροτικό ρεύμα και επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου στην αντλία περιλαμβάνει το πακέτο έξι μέτρων που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Όπως ανακοίνωσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνος Τσιάρας, το πακέτο των έξι νέων μέτρων περιλαμβάνει έξι δράσεις:

1. Αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση από τη ΔΕΗ της κάλυψης σταθερής τιμής στο τιμολογιο ΓΑΙΑ για 2 έτη και μείωση τιμής

3. Τροποποίηση κανονισμού ΕΛΓΑ

4. Παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

5. Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Σύστημα εθνικής ιχνηλάτησης για την αγροτική παραγωγή (από το χωράφι στο ράφι) για την αντιμετώπιση των «ελληνοποιήσεων»

Αγροτικό πετρέλαιο

Για αγροτικό πετρέλαιο, προβλέπεται η δημιουργία ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση κάθε αγρότη τα προηγούμενα χρόνια. Μέσω αυτής, το πετρέλαιο θα διατίθεται στην αντλία με αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ενώ έως πρόσφατα εξεταζόταν και η αναθεώρηση των επιδοτούμενων ανά καλλιέργεια λίτρων, που ισχύουν από το 2015.

Πώς θα γίνει η επιστροφή του ΕΦΚ στην αντλία

1. Κάθε αγρότης θα κατεβάζει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app, η οποία θα παράγει έναν κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο.

2. Μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι ο πελάτης είναι αγρότης και δικαιούται έκπτωσης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης.

3. Η έκπτωση δίνεται στην αντλία με την έκδοση του τιμολογίου.

4. Για τους πρατηριούχους θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμούς/επιστροφής του ΕΣΚ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Το σύστημα θα μπει σε λειτουργία από την 1η Νοεμβρίου 2026 μετά την υποβολή του ΟΣΔΕ 2026. Παράλληλα θα συσταθεί επιτροπή που θα επανεξετάσει τα όρια της επιδότησης του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια.

Είμαι βέβαιος πως θα επικρατήσει πνεύμα κοινής λογικής

Στον επίλογο της τοποθέτησής του στη συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -και αφού νωρίτερα είχε παρουσιάσει τι έκανε το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση στο αγροτικό ζήτημα- ο αντιπρόεδρός της Κωστής Χατζηδάκης έστειλε σειρά μηνυμάτων προς τον αγροτικό κόσμο και τους αγροτοσυνδικαλιστές.

Όπως αναλυτικά σημείωσε, «εμείς παρουσιάζουμε συγκεκριμένα τις λύσεις, τις συγκεκριμένες απαντήσεις της κυβέρνησης στα ζητήματα για τα οποία μίλησα, ξεκαθαρίζοντας ότι από οικονομικής πλευράς τα περιθώρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Όχι μόνο, όπως θα εξηγήσει ο κ. Πετραλιάς στη συνέχεια, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά (και γιατί) τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα κυρίως λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου. Κι αυτό ισχύει για όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Όμως, τόνισε ακολούθως, «οι πόρτες πάντως της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντοτε ανοικτές για τους αγρότες μας, για τους αγροτοσυνδικαλιστές, για να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά, ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα ΚΑΠ, ζητήματα διοικητικής φύσεως.

Πάντοτε συζητάμε κι ελπίζω και από την άλλη πλευρά να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κι ακόμη πιο πολύ μπλόκα που κόβουν τη χώρα στη μέση και την ίδια στιγμή αυτοί που προβαίνουν σε αυτού του είδους τις διαμαρτυρίες να αρνούνται το διάλογο με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Είμαι βέβαιος ακόμη περισσότερο μετά την παρουσίαση των σημερινών πρωτοβουλιών ότι θα επικρατήσει πνεύμα κοινής λογικής», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου