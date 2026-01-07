Χρηματιστήριο:-Στόχος-τη-εκπλήρωση-ενός-january-effect-σε-συγχρονισμό-με-τις-διεθνείς-αγορές

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 217,1 εκ. ευρώ. Οι πωλητές απέκτησαν την υπεροπλία στο ξεκίνημα και με ρευστοποιήσεις δεικτοβαρών τίτλων (ΕΕΕ, ΔΕΗ και ΔΑΑ) οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2145 μονάδων περίτις 12.30μμ. Όμως, οι αγοραστές αντέδρασαν με οδηγό άλλα blue chips (Metlen, Helleniq Energy, ΕΛΧΑ, Eurobank) ελαχιστοποίησαν μέχρι τις δημοπρασίες τις απώλειες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 3,491% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,25%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+1,42%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (+5,88%), η Helleniq Energy (+3,52%), η Κύπρου (+1,45%), η Aegean (+1,38%), η Cenergy (+1,29%) αλλά και η Intrakom (+3,93%), η Interlife (+4,625) με την Europe Holdings (+8,5%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-2,46%), ο Aktor (-2,02%), η ΔΕΗ (-1,99%), το ΔΑΑ (- 1,19%), η ΜΟΗ (-1,27%), η Βιοχάλκο (-0,83%) και η ΕΧΑΕ (-2,06%). Απολογιστικά, 66 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 49 εκείνων που υποχώρησαν. Νέα υψηλά στη Wall Street με το βλέμμα στην Βενεζουέλα, με νέο ιστορικό υψηλό για Dow Jones και ανοδική κίνηση για την Amazon και τον χρυσό, μεταβλητότητα για την Chevron..

Παραμένει το θετικό momentum για το Χ.Α. με το σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης να είναι το ποιο πιθανό με στόχο την εκπλήρωση ενός γενναιόδωρου January effect σε συγχρονισμό με τις διεθνείς αγορές.