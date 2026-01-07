Όλο και πιο κοντά στο Netflix η Warner Bros – To ΔΣ συνιστά την απόρριψη της εξαγοράς από την Paramount

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros συνέστησε για ακόμη μια φορά στους μετόχους να απορρίψουν μια επιθετική προσφορά εξαγοράς από την Paramount (Skydance).

Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι η προσφορά της Paramount είναι «κατώτερη» από μια προηγουμένως ανακοινωθείσα συμφωνία με το Netflix, για εξαγορά της επιχείρησης έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Έχουμε υπογράψει συμφωνία συγχώνευσης με τη Netflix, η οποία προσφέρει σημαντική αξία, σαφή πορεία προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής και προστασία για τους μετόχους μας σε περίπτωση που κάτι εμποδίσει την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ό,τι και αν είναι αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της WBD, Samuel Di Piazza, στον David Faber του CNBC στο πρόγραμμα «Squawk Box» την Τετάρτη το πρωί.

Τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακοίνωση της συμφωνίας, η Paramount ξεκίνησε την επιθετική της προσφορά , υποβάλλοντας απευθείας στους μετόχους μια προσφορά 30 δολαρίων ανά μετοχή, για ολόκληρη την Warner Bros. Discovery, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικτύων της.

Η Paramount έδειξε για πρώτη φορά ενδιαφέρον για την απόκτηση όλων των περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros. Discovery τον Σεπτέμβριο. Η εταιρεία έκανε τρεις προσφορές εξαγοράς προτού η Warner Bros ξεκινήσει μια επίσημη διαδικασία πώλησης, προσκαλώντας και άλλους πλειοδότες να συμμετάσχουν. Ο

Το Netflix εξέδωσε τη δική του δήλωση χαιρετίζοντας τη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros και σημειώνοντας ότι έχει επικοινωνήσει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ανησυχίες περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σχετικά με τη συγχώνευση.

Με πληροφορίες από CNBC