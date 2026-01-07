Όμιλος-softweb:-Εξαγοράζει-το-51%-της-alphabit-cybersecurity-έναντι-1,22-εκατ.-ευρώ

Η Alphabit Cybersecurity, αποτελεί μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προστασίας ψηφιακών υποδομών.

Σε συμφωνία για την εξαγορά του 51% των μετοχών της εταιρείας Alphabit Cybersecurity προχώρησε η Softweb Adaptive I.T. Solutions. Η Alphabit Cybersecurity, αποτελεί μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η οποία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προστασίας ψηφιακών υποδομών, δεδομένων και εφαρμογών για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η εξαγορά πραγματοποιείται έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 1.224.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δέσμευση του Ομίλου Softweb για συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και ολοκληρώνει το στρατηγικό σχεδιασμό του με τίτλο «Οικοσυμμετρία». Το τίμημα δύναται να συμψηφιστεί με Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Softweb, κατόπιν λήψης των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων. Η χρηματοδότηση της φάσης της ολοκλήρωσης της εξαγοράς θα γίνει και μέσω των αντληθέντων κεφαλαίων που προέκυψαν από την ένταξη της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. Επιπλέον η εταιρεία θα προβεί σε σύνταξη Πληροφοριακού Σημειώματος για τους σκοπούς της εξαγοράς, το οποίο θα δημοσιευτεί με την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Η απόφαση για την ένταξη της Alphabit Cybersecurity στον Όμιλο Softweb αποτελεί φυσική εξέλιξη μιας πολυετούς συνεργασίας των δύο εταιρειών, με κοινό στόχο την υλοποίηση ασφαλών ψηφιακών έργων και λύσεων για τους πελάτες τους. Η κυβερνοασφάλεια, πλέον, δεν αποτελεί μια «παράπλευρη» δραστηριότητα στο οικοσύστημα της τεχνολογίας, αλλά έναν κρίσιμο, αναγκαίο πυλώνα για κάθε οργανισμό που επιδιώκει να αναπτυχθεί ψηφιακά. Για τον Όμιλο Softweb, η επένδυση αυτή ενισχύει ένα πεδίο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις core υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει, καθώς μέχρι σήμερα σημαντικό μέρος των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας που απαιτούνται στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού καλυπτόταν στο πλαίσιο συνεργασιών. Με τη συμφωνία αυτή, ο Όμιλος ενδυναμώνει την τεχνογνωσία του, ενοποιεί κρίσιμες ικανότητες και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, «φέρνοντας» οργανικά μέσα στο οικοσύστημά του μια υπηρεσία που ήδη αποτελούσε βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι των λύσεών του.

Η ένταξη της Alphabit Cybersecurity εμπλουτίζει το οικοσύστημα του Ομίλου με εξειδικευμένες λύσεις που καλύπτουν όλη την αλυσίδα της κυβερνοασφάλειας από τη διακυβέρνηση (governance), την κανονιστική συμμόρφωση (compliance), τη διαχείριση κινδύνου (risk management) και την πιστοποίηση διαδικασιών (certification), έως τις τεχνικές δοκιμές και ελέγχους ασφαλείας (penetration testing/red teaming), την παροχή διαχειριζόμενων υπηρεσιών ασφάλειας (managed security services), τη διαρκή ανίχνευση απειλών (security operation center), την απόκριση και αποκατάσταση σε περιστατικά κυβερνοασφάλειας (incident response) και τις έρευνες κυβερνοεγκλημάτων για νομική χρήση (digital forensics) με δικό της εξειδικευμένο εργαστήριο ψηφιακής εγκληματολογίας.

Η Alphabit Cybersecurity δραστηριοποιείται στον χώρο της κυβερνοασφάλειας από το 2020, έχοντας αναπτύξει σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά. Σήμερα εξυπηρετεί πάνω από 260 πελάτες, έχει εκπονήσει πάνω από 400 έργα κυβερνοασφάλειας, ενώ διαθέτει υψηλού επιπέδου πιστοποιήσεις (CISSP, CPFA, CPSP, OSCP+, NSE, ISO9001, ISO27001) και τεχνοκρατική εξειδίκευση που την κατατάσσουν ανάμεσα στους πλέον αξιόπιστους παρόχους του κλάδου.

Ενδεικτικά, στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται (με αλφαβητική σειρά) εταιρείες όπως Adam Pack A.B.E.E., Alpha Τράπεζα A.E., Cayo Creta A.E., Diorama Investment II, GlassartΑ.Ε., Manifest A.E., Piraeus Capital Management Α.Ε., Veridos Ματσούκης A.E., Βουλή των Ελλήνων, Ελληνικό Κτηματολόγιο, Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), Iatropolis A.E., Lalizas Α.Ε., Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε., Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ Ελλάδος Α.Ε. .

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2025, τα οικονομικά μεγέθη της Alphabit Cybersecurity αναμένεται να διαμορφωθούν σε 800.000 ευρώ κύκλο εργασιών και 200.000 ευρώ EBITDA, ενισχύοντας τα μεγέθη του Ομίλου και δημιουργώντας πρόσθετη προοπτική αύξησης της κερδοφορίας μέσω συνεργειών.

Με την προσθήκη της Alphabit Cybersecurity, ο Όμιλος Softweb καθιερώνεται ως ο μοναδικός στην Ελλάδα που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα με κατεύθυνση την ψηφιακή εξωστρέφεια επιχειρήσεων και οργανισμών, και ταυτόχρονα αναδεικνύεται ως ο πρώτος Όμιλος Οικοσυμμετρίας στην Ελλάδα. Η πρακτική βάση αυτής της διαφοροποίησης είναι σαφής και μετρήσιμη, με τον Όμιλο Softweb να είναι ο μόνος πάροχος που συνδυάζει σε ένα ενιαίο οικοσύστημα τους τρεις πυλώνες που απαιτούνται για να επιτύχει ένας οργανισμός πραγματική ψηφιακή εξωστρέφεια: business software, στρατηγική ψηφιακής επικοινωνίας και κυβερνοασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος μπορεί να υποστηρίξει τους πελάτες του όχι μόνο στο «να δημιουργήσουν» τις ψηφιακές τους λειτουργίες και κανάλια, αλλά και στο να τις προβάλλουν, να τις αναπτύξουν και να τις λειτουργούν με ασφάλεια, διασφαλίζοντας ανθεκτικότητα, επιχειρησιακή συνέχεια και εμπιστοσύνη.

Η συμφωνία αυτή ενισχύει ουσιαστικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου, καθώς προσφέρει μεγαλύτερο βάθος τεχνογνωσίας, υψηλότερη προστιθέμενη αξία ανά έργο, καλύτερο έλεγχο κρίσιμων τεχνολογικών παραμέτρων και βελτίωση της ολοκληρωμένης πρότασης προς την αγορά. Παράλληλα, δημιουργεί αξία τόσο προς τους πελάτες, όσο και προς τους μετόχους, ενισχύοντας τη στρατηγική θέση του Ομίλου σε ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Softweb A.Ε. δήλωσε: «Η εξαγορά της Alphabit Cybersecurity αποτελεί μια στρατηγική κίνηση που ολοκληρώνει τον σχεδιασμό μας ως Όμιλος. Η ψηφιακή εξωστρέφεια δεν είναι απλώς τεχνολογία ή επικοινωνία, απαιτεί και ασφάλεια. Με την Alphabit Cybersecurity ενισχύουμε ουσιαστικά τον πυλώνα κυβερνοασφάλειας, ενοποιούμε τεχνογνωσία που ήδη αξιοποιούσαμε μέσα από μια πολυετή, επιτυχημένη συνεργασία και προσφέρουμε στους πελάτες μας μία ολοκληρωμένη πρόταση: business software, στρατηγική ψηφιακής επικοινωνίας και cybersecurity. Έτσι δημιουργούμε μετρήσιμη αξία για τους πελάτες μας και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους μετόχους μας, ενισχύοντας τη θέση του Ομίλου Softweb ως ηγετικής δύναμης στην ελληνική αγορά τεχνολογίας.»

Από τη μεριά του ο Σταύρος Αρώνης, Managing Director της Alphabit Cybersecurity σημείωσε: «Η ένταξη της Alphabit Cybersecurity στον Όμιλο Softweb αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα με ξεκάθαρο προσανατολισμό στο μέλλον. Σε ένα περιβάλλον όπου η ψηφιακή μετάβαση είναι αδιαπραγμάτευτη, η κυβερνοασφάλεια αναδεικνύεται ως αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρησιακής συνέχειας και της εμπιστοσύνης. Μαζί με τον Όμιλο Softweb, ενώνουμε δυνάμεις για να ενισχύσουμε τον ρόλο της ασφάλειας ως βασικού πυλώνα κάθε σύγχρονου οργανισμού. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και οι άνθρωποί μας παραμένουν στο επίκεντρο, με κοινό στόχο να προσφέρουμε λύσεις υψηλής αξίας, να ενδυναμώσουμε την ανθεκτικότητα των πελατών μας και να διαμορφώσουμε ένα νέο πρότυπο στην αγορά της ψηφιακής ασφάλειας. Πρόκειται για μια συνεργασία που δεν περιορίζεται στη συμπληρωματικότητα, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία νέων προοπτικών για ανάπτυξη, καινοτομία και μακροπρόθεσμη αξία.»