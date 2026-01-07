Alpha Bank: Αγορά 2,3 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι 8,28 εκατ. ευρώ (πίνακας)

Στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, η Alpha Bank προέβη σε αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 2.300.000 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,6009 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 8.282.061,95 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank

H ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 17.09.2025 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 12.6.2025, κατά το διάστημα 29.12.2025 – 02.01.2026, προέβη σε αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 2.300.000 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,6009 € ανά μετοχή και συνολικό κόστος 8.282.061,95 €.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 29.119.580 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,2577% του συνόλου των μετοχών της.