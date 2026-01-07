crediabank:-Στο-50,172%-το-ποσοστό-της-thrivest

Στο 50,172%, από 54,558%, ανέρχεται πλέον το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της CrediaBank, όπως γνωστοποίησε η τράπεζα.

Αναλυτικότερα, σε συνέχεια της από 02.01.2026 γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, της εταιρείας Thrivest Holding LtD (εφεξής “Thrivest”), η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η “Τράπεζα” ή “CrediaBank”) ανακοινώνει, ότι:

Tην 29.12.2025 η Thrivest μεταβίβασε 70.967.741 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας σε 100% θυγατρική της εταιρεία επιπλέον αυτών που είχε ήδη μεταβιβάσει κατά το χρονικό διάστημα από 05.12.2024 μέχρι την 29.12.2025. Κατόπιν αυτών την 29.12.2025 επήλθε μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου ώστε κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης:

1. το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η Thrivest άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήρχετο σε 50,172% και αντιστοιχούσε σε 811.789.871 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.618.012.407 μετοχών, έναντι του προηγούμενου ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου 54,558% που αντιστοιχούσε σε 882.757.612 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί του συνόλου.

2. το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η Thrivest έμμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήρχετο σε 4,386% και αντιστοιχούσε σε 70.967.741 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί του συνόλου.

3. το συνολικό ποσοστό (άμεσο και έμμεσο) των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, ανήρχετο σε 54,558%.

Περαιτέρω, σε συνέχεια της από 07.01.2026 γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, της Thrivest:

Tην 02.01.2026 η Thrivest μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας της μεταβίβασε 38.709.677 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας. Την 05.01.2026 η Thrivest μεταβίβασε μέσω 100% θυγατρικής της εταιρείας περαιτέρω 32.258.064 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας.

Κατόπιν αυτών κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες επήλθε μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Τhrivest στην Τράπεζα ώστε:

1. το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Thrivest άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 50,172% και αντιστοιχεί σε 811.789.871 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.618.012.407 μετοχών, έναντι του προηγούμενου ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου (άμεσου και έμμεσου) 54,558% που αντιστοιχούσε σε 882.757.612 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί του συνόλου.

2. η Thrivest δεν κατέχει πλέον έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις της, η Thrivest δεν ελέγχεται περαιτέρω από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3556/2007.