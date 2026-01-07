gamestop:-Αμοιβή-«αλά-Μασκ»-για-τον-ceo-με-στόχο-τα-100-δισ.,-την-ώρα-που-μπαίνουν-λουκέτα-στα-καταστήματα

Ένα από τα πιο φιλόδοξα –και ριψοκίνδυνα– πακέτα αμοιβών στη Wall Street ανακοίνωσε η GameStop, συνδέοντας την αποζημίωση του διευθύνοντος συμβούλου της, Ράιαν Κοέν με έναν σχεδόν αδιανόητο στόχο: κεφαλαιοποίηση 100 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το Reuters, το πακέτο αποτίθεται δυνητικά στα 3,54 δισ. δολάρια και βασίζεται αποκλειστικά σε stock options. Ο Κοέν δεν λαμβάνει μισθό, μπόνους σε μετρητά ή εγγυημένες μετοχές.

Όλη η αμοιβή του είναι «at risk» και θα κατοχυρωθεί μόνο εφόσον επιτευχθούν εξαιρετικά απαιτητικοί στόχοι αποτίμησης και κερδοφορίας.

Στο πρότυπο του Elon Musk

Το σχήμα θυμίζει έντονα το δεκαετές πρόγραμμα κινήτρων που είχε εγκριθεί για τον Elon Musk στην Tesla, όπου η αμοιβή συνδεόταν αποκλειστικά με την επίτευξη συγκεκριμένων ορίων κεφαλαιοποίησης και λειτουργικών κερδών.

Στην περίπτωση της GameStop, ο Cohen αποκτά δικαιώματα αγοράς άνω των 171,5 εκατ. μετοχών σε τιμή 20,66 δολαρίων ανά μετοχή. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας ανέρχεται περίπου στα 9,26 δισ. δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι για να «ξεκλειδώσει» πλήρως το πακέτο, η αξία της πρέπει να αυξηθεί περισσότερο από δέκα φορές.

Η αγορά αντέδρασε αρχικά θετικά, με τη μετοχή να ενισχύεται κατά 3,1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Φιλόδοξο σχέδιο, δύσκολη πραγματικότητα

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που η GameStop δίνει μάχη επιβίωσης. Η εταιρεία είχε ήδη κλείσει 590 καταστήματα στο οικονομικό έτος 2024 και είχε προαναγγείλει «σημαντικό αριθμό επιπλέον λουκέτων» μέσα στο 2025, καθώς οι πωλήσεις φυσικών παιχνιδιών συνεχίζουν να υποχωρούν.

Η στροφή των καταναλωτών στα ψηφιακά downloads και στο cloud gaming έχει υπονομεύσει το παραδοσιακό μοντέλο της εταιρείας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, πάνω από το 75% των παγκόσμιων εσόδων από videogames προέρχεται πλέον από ψηφιακές πωλήσεις, τάση που καθιστά όλο και λιγότερο βιώσιμα τα καταστήματα φυσικής παρουσίας.

Μετρητά υπάρχουν, ανάπτυξη όχι ακόμη

Παρά τη συρρίκνωση του δικτύου, η GameStop διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, εν μέρει χάρη στην περίοδο του «meme stock» το 2021 που της επέτρεψε να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι το βασικό πρόβλημα παραμένει: οι πωλήσεις συνεχίζουν να μειώνονται και το επιχειρηματικό μοντέλο παραμένει ασαφές σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο.

Το πακέτο Κοέν μετατρέπει πλήρως τον CEO σε «μέτοχο-στοιχηματία» της ίδιας του της στρατηγικής. Αν πετύχει μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση, η ανταμοιβή θα είναι ιστορική. Αν όχι, δεν θα έχει λάβει τίποτα.

Για τη Wall Street, το μήνυμα είναι σαφές: η GameStop δεν υπόσχεται σταδιακή προσαρμογή, αλλά ποντάρει σε ένα άλμα που λίγες εταιρείες έχουν καταφέρει. Το ερώτημα είναι αν ένα μοντέλο που συρρικνώνεται στο φυσικό εμπόριο μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε κεφαλαιοποίηση… 100 δισ. δολαρίων.