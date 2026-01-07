mε-τον-«χάρτη-μετάβασης-των-Ενόπλων-Δυνάμεων-στη-νέα-εποχή»-η-επανάληψη-των-εργασιών-της-Βουλής

Mε τον «χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή» επαναλαμβάνει τις εργασίες της η Βουλή, μετά την διακοπή λόγω των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας συζητείται σε «β΄ανάγνωση» στη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας και αύριο Πέμπτη εισάγεται στην Ολομέλεια. Κατά την πρώτη φάση συζήτησης και επεξεργασίας των τιθέμενων διατάξεων, το νομοσχέδιο εξασφάλισε τις θετικές ψήφους της συμπολίτευσης.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο προεδρεύων της επιτροπής Δημήτρης Καιρίδης επισήμανε ότι το 2026 «μπήκε δύσκολα», ότι η αναταραχή στο διεθνές σύστημα έχει ενταθεί και οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται. Στο κλίμα αυτό, ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ότι ο ρόλος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και η φροντίδα της Βουλής για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι ακόμα πιο αυξημένος γιατί στα χρόνια που έρχονται, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα κληθούν να προσφέρουν την ασφάλεια και ησυχία που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός για να προοδεύσει.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι το νομοσχέδιο είναι προς όφελος της άμυνας και της πατρίδας και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το στηρίξουν στην ολομέλεια. «Είναι επιτακτική η ανάγκη οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να προσαρμοστούν στη διεθνή και περιφερειακή πραγματικότητα», είπε η βουλευτής της ΝΔ και αναφερόμενη στις πρόσφατες εξελίξεις, τόνισε πως «το μήνυμα είναι σαφές» και «είτε είσαι στην Ταιβάν είτε στις Φιλιπίννες είτε στη Νότια Κορέα είτε προφανώς στην Ελλάδα και την Κύπρο, μην περιμένεις κανένα τρίτο να σταθεί ανάμεσα σε εσένα και σε εκείνον που σε απειλεί».

Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είπε η κ. Μπακογιάννη και τόνισε ότι για δεκαετίες, τόσο εδώ όσο και ευρύτερα στην Ευρώπη, ζήσαμε περίοδο ανεμελιάς, γεωπολιτικής και στρατιωτικής, την οποία επέτρεπε η σιγουριά της αμερικανικής αμυντικής ομπρέλας. «Ακόμη και στη δική μας περίπτωση, που ο κίνδυνος ουδέποτε έπαψε να βρίσκεται προ των πυλών, η πραγματικότητα είναι ότι σε μεγάλο βαθμό, στηρίζομαστε στην ισχύ που ασκούσε ένα ακόμα τηλεφώνημα από το αμερικανικό State Department προς την απέναντι πλευρά.

Είναι πλέον προφανές ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακλούσαν δυστυχώς αυτή την επικίνδυνη ανεμελιά, όπου η δομή των δυνάμεων δεν καθοριζόταν αποκλειστικά με βάση τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, αλλά χρησιμοποιούντο για την εξυπηρέτηση άλλων, μη επιχειρησιακών συμφερόντων και έτσι φτάσαμε να έχουμε πιο πολλούς διατάζοντες παρά διατασσόμενους, έτσι φτάσαμε να έχουμε 23.000 παιδιά που δηλώνουν ψυχικά ανέτοιμα να καταταγούν στο στράτευμα. Έτσι φτάσαμε να αξιολογούμε ως άριστο το σύνολο σχεδόν των στελεχών ΕΔ. Η κατάσταση αυτή ήταν πάντα προβληματική, ήταν πάντα λάθος. Αλλά σήμερα, σε μια περίοδο που δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς για το πόσο ακόμα θα απολαμβάνουμε την ειρήνη, ακόμα και στο έδαφός μας, η κατάσταση αυτή γίνεται επικίνδυνη και πρέπει να αλλάξει. Αυτή είναι η φιλοδοξία του σχεδίου νόμου και γι΄αυτό θα πρέπει να το υποστηρίξουμε», είπε η κ. Μπακογιάννη και τόνισε ότι το νέο βαθμολόγιο «σπάει επιτέλους» την απόλυτη διασύνδεση, μεταξύ βαθμού και μισθού και επέρχεται εξορθολογισμός των προαγωγών και της αξιολόγησης των στελεχών.

«Υψηλότεροι μισθοί, υψηλότερες συντάξεις και εφάπαξ για όλους τους στρατιωτικούς, ήταν εδώ και καιρό το ζητούμενο. Αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και θητεία κληρώτων που σέβεται το χρόνο και τους πόρους», περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο επισήμανε η κ. Μπακογιάννη η οποία τόνισε ότι σε καμία κυβέρνηση δεν αρέσει να γίνεται δυσάρεστη ένα χρόνο πριν τις εκλογές αλλά για να το κάνει αυτό, «υπάρχει ύψιστη εθνική ανάγκη». Υπογράμμισε ωστόσο ότι κανείς δεν μένει «ξεκρέμαστος» από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου και όσοι υπαξιωματικοί έχουν γίνει ήδη αξιωματικοί διατηρούν το δικαίωμα προαγωγής εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση. Επίσης όσοι υπαξιωματικοί δεν έχουν γίνει αξιωματικοί, όχι μόνο προβλέπεται μεταβατική περίοδος 20 ετών, μέχρι την πλήρη εφαρμογή της ορθής ιεραρχικής πυραμίδας, αλλά δίνονται και δύο οδοί για την μετάταξή τους σε αξιωματικούς.

Η κ. Μπακογιάννη «επέστησε» πάντως την προσοχή του υπουργού Εθνικής Άμυνας στις αρχαιότερες σειρές ΑΣΣΥ. «Κανένας νόμος, πόσο μάλλον ένα σχέδιο νόμου, δεν είναι γραμμένος σε πέτρα. Ο κοινοβουλευτικός διάλογος υφίσταται ώστε να παράγει αποτελέσματα. Υπό το πρίσμα αυτό θεωρώ ότι για τις αρχαιότερες σειρές ΑΣΣΥ, ίσως έως το 2013, κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί και να τροποποιηθεί η προβλεπόμενη δυνατότητα προαγωγής. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα προαγωγής, κατά ένα βαθμό επιπλέον, σε σχέση με όσα προβλέπονται στο πρώτο παράρτημα του νομοσχεδίου», είπε η κ. Μπακογιάννη, σημειώνοντας όμως ότι αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι να συνεχιστεί η προαγωγή στελεχών σε αξιώματα χωρίς καθήκοντα, χωρίς κενή οργανική θέση. «Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να δίνουμε βαθμούς χωρίς αντίκρισμα. Το σημαντικότερο όμως που πρέπει να γίνει απολύτως αντιληπτό είναι ότι επί ΝΔ οι απολαβές, οι συντάξεις και τα εφάπαξ όλων των μελών των ΕΔ αυξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται σημαντικά και προβλέψιμα», ανέφερε η κ. Μπακογιάννη και τόνισε ότι αυτό είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης που επενδύει χρήματα στην άμυνα της χώρας, επενδύει στα όπλα και τους ανθρώπους του ελληνικού στρατού.

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.