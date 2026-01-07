theon:-Ολοκληρώνει-την-εξαγορά-ποσοστού-9,8%-της-exosens-έναντι-268,7-εκατ.

Η συναλλαγή αυτή καθιστά τη THEON τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο και αναδεικνύει τη διευρυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιριών.

Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του περίπου 9,8% της Exosens SA (EXOSENS), κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων κοινοποιήσεων προς τις αρμόδιες ρυθμιστικές Αρχές. Η συναλλαγή ανήλθε σε €268,7 εκατ., με τιμή €54,0 ανά μετοχή.

Η συναλλαγή αυτή καθιστά τη THEON τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο και αναδεικνύει τη διευρυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιριών.

THEON και EXOSENS διατηρούν ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς οι οποίοι ενισχύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025 με την παράταση της μακροχρόνιας εμπορικής συμφωνίας προμήθειας Λυχνιών Ενίσχυσης Φωτός (Image Intensifier Tubes – IIT) έως το τέλος του 2030, καθώς και με τη νέα τροποποίηση της σύμβασης του OCCAR, η οποία προβλέπει δεσμευτική παραγγελία 100.000 διοπτρών νυχτερινής όρασης από τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Η THEON και η EXOSENS διατηρούν στενή εμπορική συνεργασία εδώ και χρόνια, έχοντας εξασφαλίσει εμβληματικές συμβάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης τροποποίησης της σύμβασης του OCCAR, που αποτελεί το μεγαλύτερο συμβόλαιο για συστήματα νυχτερινής όρασης που έχει υπογραφεί ποτέ από ευρωπαϊκό μέλος του ΝΑΤΟ. Σε μια αγορά με υψηλή ανάπτυξη, η διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι θεμελιώδης για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης, και αυτή η επένδυση θα μας στηρίξει ώστε να παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή της αγοράς και σε θέση να ανταποκριθούμε στην ολοένα αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση. Οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις στη διεθνή αγορά και στο γεωπολιτικό περιβάλλον επιβεβαιώνουν περαιτέρω, τόσο τη στρατηγική μας αυτή επιλογή να προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη συναλλαγή, όσο και τις γενικότερες προσδοκίες μας για τις εξελίξεις στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας.»