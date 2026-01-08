Αμερικανοί κομάντος κατέλαβαν και δεύτερο τάνκερ στον Ατλαντικό – Παραβιάζεται το Δίκαιο της Θάλασσας, λέει η Μόσχα, απόλυτα νόμιμες ενέργειες, απαντά ο Τραμπ

Από την πλευρά της, η Μόσχα κατήγγειλε άμεσα την επιχείρηση, υπενθυμίζοντας πως, βάσει του διεθνούς δικαίου, «κανένα Κράτος δεν έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση βίας σε βάρος πλοίων που είναι δεόντως καταχωρημένα στη δικαιοδοσία άλλων κρατών» και ζήτησε την «ταχεία επιστροφή» των Ρώσων μελών του πληρώματος, τονίζοντας ότι παραβιάζεται το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η επιχείρηση εκτελέστηκε από τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με την υποστήριξη του υπουργείου Πολέμου, επιδεικνύοντας μια συνολική κυβερνητική προσέγγιση για την προστασία της πατρίδας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό σύμφωνα με ένταλμα που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού εντοπίστηκε από το USCGC Munro. Η κατάσχεση αυτή υποστηρίζει την διακήρυξη του Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύει σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Δυτικού Ημισφαιρίου.

Με ανάρτησή της στο Χ, η Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ υπεύθυνη για όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη επιβεβαίωσε την κατάσχεση του Marinera.

Μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση η αμερικανική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ενώ στην περιοχή πλέουν ρωσικά πολεμικά πλοία, καθώς ρωσικό υποβρύχιο ήταν επιφορτισμένο με την προστασία του κατασχεθέντος τάνκερ.

Με συντονισμένες επιχειρήσεις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατέλαβαν αρχικά το τάνκερ Bella 1 που εν πλω άλλαξε ονομασία σε Marinera, που έπλεε στον Βόρειο Ατλαντικό εδώ και δύο εβδομάδες, και το τάνκερ Sohpia, που ανήκει στον σκιώδη ρωσικό στόλο της Καραβαϊκής.

Τεντώνεται επικίνδυνα το σχοινί στις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας μετά τη σημερινή κατάσχεση δύο τάνκερ ένα υπό ρωσική σημαία στη θάλασσα του Βόρειου Ατλαντικού και ένα που ανήκει στον σκιώδη ρωσικό στόλο της Καραΐβικής, που συνδέεται με την Βενεζουέλα, ενώ και τα δύο πλοία φέρεται να μετέφεραν πετρέλαιο από την χώρα της Λατινής Αμερικής.

Απόλυτα νόμιμη ενέργεια, απαντά ο Λευκός Οίκος

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν απαντήσει πως η κατάσχεση των τάνκερ έχει γίνει λόγω παραβιάσεων των αμερικανικών κυρώσεων και είναι απόλυτα νόμιμη ενέργεια από την πλευρά μας» σχολίασε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε αν οι σημερινές εξελίξεις με το τάνκερ Marinera μπορεί να προκαλέσουν κλιμάκωση με τη Ρωσία.

Το τελευταίο επεισόδιο

Η συγκεκριμένη επιχείρηση φαίνεται να αποτελεί το τελευταίο – και πιο κρίσιμο – επεισόδιο στο μέτωπο της αμερικανικής εκστρατείας πίεσης γύρω από τις θαλάσσιες μεταφορές που συνδέονται με τη Βενεζουέλα. Φωτογραφίες σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να έδειχναν ελικόπτερα να πλησιάζουν το πλοίο. Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά στρατιωτικά σκάφη βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.

🚨 BREAKING: US forces have boarded/seized a Russian-flagged oil tanker (formerly Bella 1, now Marinera) allegedly linked to Venezuelan crude after more than two weeks in the Atlantic.

Reports say the crew repainted the vessel, hoisted a Russian flag, and changed its name while… pic.twitter.com/KS7YP53F5A — Michael Bogbo (@mikesensational) January 7, 2026

Από την πλευρά του, ο Πιτ Χέγκσεθ αντέδρασε στην κατάσχεση του πετρελαιοφόρου Marinera με ανάρτηση στο X.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να επιβάλλουν τον αποκλεισμό σε όλα τα πλοία του σκιώδους στόλου που μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο της Βενεζουέλας για να χρηματοδοτήσουν παράνομες δραστηριότητες, κλέβοντας από τον λαό της Βενεζουέλας. Μόνο το νόμιμο εμπόριο ενέργειας – όπως καθορίζεται από τις ΗΠΑ – θα γίνεται επιτρεπτό», έγραψε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Ο αποκλεισμός των πετρελαίων της Βενεζουέλας που υπόκεινται σε κυρώσεις και είναι παράνομα, παραμένει σε ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ — οπουδήποτε στον κόσμο».

The United States continues to enforce the blockade against all dark fleet vessels illegally transporting Venezuelan oil to finance illicit activity, stealing from the Venezuelan people. Only legitimate and lawful energy commerce—as determined by the U.S.—will be permitted. — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026

Η αμερικανική κυβέρνηση θα επιτρέπει μόνο τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα που συμμορφώνονται με την αμερικανική νομοθεσία και την εθνική ασφάλεια, τόνισε από την πλευρά του ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ.

«Επιτρέπονται μόνο οι θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας που συμμορφώνονται με την αμερικανική νομοθεσία και την εθνική ασφάλεια», έγραψε στο X, σχολιάζοντας την ανάρτηση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να επιβάλλουν αποκλεισμό στις μεταφορές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

«Ο ενεργειακός τομέας της Βενεζουέλας έχει απεριόριστο οικονομικό δυναμικό μέσω των νόμιμων και εγκεκριμένων εμπορικών καναλιών που έχουν θεσπιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε ο Μίλερ.

The only maritime energy transport allowed will be that consistent with American law and national security. There is unlimited economic potential for the Venezuelan energy sector through legitimate and authorized commercial avenues established by the United States. https://t.co/ir3oql994T — Stephen Miller (@StephenM) January 7, 2026

Αναφορικά με την κατάσχεση του σκάφους Sophia, η ενημέρωση της Ουάσινγκτον έχει ως εξής: «Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πριν από την αυγή, το υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συντονισμό με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας προχώρησε στη σύλληψη δεξαμενόπλοιου του ρωσικού «σκιώδους στόλου» χωρίς ιθαγένεια και υπό καθεστώς κυρώσεων, χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο.

Το πλοίο, με την ονομασία M/T Sophia, εντοπίστηκε να δραστηριοποιείται σε διεθνή ύδατα και να εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή της Καραϊβικής. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η αμερικανική ακτοφυλακή έχει αναλάβει τη συνοδεία του δεξαμενόπλοιου προς λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα αποφασιστεί η τελική του τύχη.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της Operation Southern Spear, μέσω της οποίας οι αμερικανικές αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να πατάξουν την παράνομη διακίνηση και κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας στο δυτικό ημισφαίριο. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, στόχος της Ουάσιγκτον είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και η αποκατάσταση της σταθερότητας σε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο».

«Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε»

Με αφορμή τις δύο επιχειρήσεις, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ έγραψε: «Σε δύο επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα πριν την αυγή, η Ακτοφυλακή διεξήγαγε δύο συνεχόμενες, σχολαστικά συντονισμένες επιβιβάσεις σε δύο «φαντασματικά» δεξαμενόπλοια — ένα στον Βόρειο Ατλαντικό και ένα σε διεθνή ύδατα κοντά στην Καραϊβική.

Και τα δύο πλοία — το μηχανοκίνητο δεξαμενόπλοιο Bella I και το μηχανοκίνητο δεξαμενόπλοιο Sophia — είχαν αγκυροβολήσει τελευταία στη Βενεζουέλα ή ήταν καθ’ οδόν προς αυτή.

Οι εγκληματίες του κόσμου έχουν προειδοποιηθεί. Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε».

Secretary Kristi Noem: In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor… pic.twitter.com/C184nU7OIC — Clash Report (@clashreport) January 7, 2026

Μάλιστα, το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε πως έχασε κάθε επαφή με το Marinera, όπως το λέει, αφού αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε αυτό. Ένας κορυφαίος Ρώσος βουλευτής από το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, ο Αντρέι Κλίσας, είπε πως η κατάσχεση από τις ΗΠΑ συνιστά μια πράξη ξεκάθαρης πειρατείας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το όνομα και το ακριβές καθεστώς του πλοίου αποτελούν αντικείμενο διαφωνιών. Για την Ουάσιγκτον, ονομάζεται Bella 1, που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2024 για τις φερόμενες διασυνδέσεις του με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

not a day without new Trump stunts today russian tanker “marinera” was captured > pursuit lasted about two weeks

> Russian forces managed to arrive at tanker but took no action to prevent capture havent seen reports about insiders on this market yet, but will report if… pic.twitter.com/wE1ysVKoq3 — kiruwaaaa (@kiruwaaaaaa) January 7, 2026

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ, αυτό το πετρελαιοφόρο άλλαξε σημαία και ονομασία «σε μια απεγνωσμένη και μάταιη προσπάθεια να αποφύγει τη δικαιοσύνη».

Η Μόσχα το αποκαλεί Marinera και λέει πως έλαβε την 24η Δεκεμβρίου μια «προσωρινή άδεια» να πλέει υπό ρωσική σημαία.

Σημειώνεται ότι το πετρελαιοφόρο που αναχαιτίστηκε στην Καραϊβική, το Sophia, ήταν, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, «χωρίς σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων». Συνοδεύτηκε προς τις ΗΠΑ, όπου αναμένεται να «κρατηθεί», διευκρινίζει ο αμερικανικός στρατός. Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, το Καράκας συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον για το θέμα.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident. The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «πρόκειται να συνάψουν συμφωνία» για την αγορά δεκάδων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και την «πώλησή του στην αγορά σε τιμές αγοράς».

Ο ανώτατος διπλωμάτης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε επίσης την κατάσχεση δύο πετρελαιοφόρων σήμερα και δήλωσε ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας ήθελαν το πετρέλαιο από ένα από τα πλοία «να είναι μέρος αυτής της συμφωνίας». «Κατανοούν ότι ο μόνος τρόπος για να μεταφέρουν πετρέλαιο, να αποκομίσουν έσοδα και να αποφύγουν την οικονομική κατάρρευση είναι να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο.

Ο Ρούμπιο περιέγραψε τη συμφωνία ως αποτέλεσμα της «καραντίνας» που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο πετρέλαιο.

«Θα πάρουμε μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Θα το πουλήσουμε στην αγορά σε τιμές αγοράς, όχι με τις εκπτώσεις που έπαιρνε η Βενεζουέλα. Αυτά τα χρήματα θα διαχειριστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχουμε πώς θα διανεμηθούν, με τρόπο που θα ωφελήσει τον λαό της Βενεζουέλας, όχι τη διαφθορά, όχι το καθεστώς», είπε.

NEW: Sec. Hegseth and Sec. Rubio speak after Senate briefing on Venezuela: “They want that oil that was seized to be part of this deal. They understand that the only way they can move oil and generate revenue and not have economic collapse is if they cooperate and work with the… pic.twitter.com/EbUz1LNaA4 — Fox News (@FoxNews) January 7, 2026

«Έχουμε ένα πλεονέκτημα για να προχωρήσουμε στο μέτωπο της σταθεροποίησης», πρόσθεσε.

«Θέλουν το πετρέλαιο που κατασχέθηκε να συμπεριληφθεί στη συμφωνία. Κατανοούν ότι ο μόνος τρόπος για να μεταφέρουν το πετρέλαιο, να αποκομίσουν έσοδα και να αποφύγουν την οικονομική κατάρρευση είναι να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε Πιτ Χέγκσεθ δίπλα στον Μάρκο Ρούμπιο.

«Ο στρατός μας είναι έτοιμος να συνεχίσει. Όταν ο πρόεδρος μιλάει, το εννοεί. Δεν αστειεύεται. Είμαστε μια κυβέρνηση που ενεργεί για να προωθήσει τα συμφέροντά μας, και αυτό είναι εμφανές», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η Ουάσινγκτον θα πουλά πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα «επ’ αόριστον»

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ δήλωσε νωρίτερα ότι η Ουάσινγκτον θα πουλά πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα «επ’ αόριστον» μετά την ολοκλήρωση των πωλήσεων του αργού πετρελαίου που συσσωρεύεται επί του παρόντος στις αποθήκες της χώρας.

Ο Ράιτ ανέφερε ότι τα έσοδα από αυτές τις πωλήσεις θα «κατατεθούν σε λογαριασμούς που ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ» και στη συνέχεια «θα επιστρέψουν στη Βενεζουέλα προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας».

Αναφορικά με το εμπορικό σκέλος των δύο αυτών επιχειρήσεων, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λέβιτ δήλωσε στην ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών: «Δεν υπάρχει άλλος στρατός και άλλος Πρόεδρος που θα είχε τα κότσια να κάνει όσα κάναμε στην Βενεζουέλα. Με σεβασμό προς τις αρχές της Βενεζουέλας υπογραμμίζουμε πως σήμερα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Υπάρχει συμφωνία Τραμπ με τις μεταβατικές αρχές για την διαχείριση του συνόλου του πετρελαίου της χώρας Το πετρέλαιο που έχει δεσμευθεί και περιέλθει σε αμερικανικό έλεγχο είναι πετρέλαιο που υπάγεται στις κυρώσεις των ΗΠΑ και άρα ανήκει σε εμάς. 30 με 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού είναι το αρχικό επίπεδο συμφωνίας που υπάρχει σήμερα για άμεση μεταφορά στις ΗΠΑ».

Παράλληλα, επισήμανε ότι το πλήρωμα των κατασχεμένων πλοίων υπόκειται σε δίωξη για οποιαδήποτε παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου και θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν χρειαστεί, είπε η Λέβιτ.