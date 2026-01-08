Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, January 8
    Αναπτυξιακός:-Επιτροπές-αξιολόγησης-για-επενδυτικά-σχέδια-στο-καθεστώς-«Μεγάλες-Επενδύσεις»
    Αναπτυξιακός: Επιτροπές αξιολόγησης για επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις»

    Αναπτυξιακός: Επιτροπές αξιολόγησης για επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις»

    Οικονομία 1 Min Read

    Στη συγκρότηση τριών Επιτροπών Αξιολόγησης προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο την εξέταση και υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεγάλες Επενδύσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

    Στη συγκρότηση τριών Επιτροπών Αξιολόγησης προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο την εξέταση και υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεγάλες Επενδύσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

    Στην απόφαση της γενικής γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στυλιανής Σιαράπη, με τα ονόματα των μελών των επιτροπών, που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, επισημαίνεται η σημασία της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων για την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αξιολογήσεων και ελέγχων επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων.

    Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4887/2022, το συγκεκριμένο καθεστώς αφορά επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που δύνανται να λάβουν ενισχύσεις με τη μορφή φορολογικών απαλλαγών, επιχορηγήσεων ή άλλων κινήτρων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

    --

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com