«Απογείωση»-επιβατικής-κίνησης-στο-«Ελ.-Βενιζέλος»-το-2025

Με ρεκόρ επιβατικής κίνησης έκλεισε το 2025 για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Συνολικά, σε ετήσια βάση, η κίνηση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφθασε τα 34 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση της τάξης του 2,2% και 8,6%, αντίστοιχα.

Αριθμός πτήσεων

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για το έτος 2025 ανήλθε σε 283.589, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 1,3% και 8,7% σε σχέση με το 2024.

Η χρονιά, παρότι δεν ξεκίνησε καλά εξαιτίας του μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών την περασμένη Κυριακή, χαρακτηρίζεται ως υψηλών απαιτήσεων και προκλήσεων, αλλά και με ιδιαίτερο στρατηγικό – αναπτυξιακό ενδιαφέρον για την αεροπορική αγορά και για την εταιρεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του ΔΑΑ παραμένουν η άμβλυνση της εποχικότητας, η ενίσχυση των υπαρχουσών αγορών, η προσέλκυση νέων υπερπόντιων συνδέσεων και η προώθηση της Αθήνας ως βιώσιμου, ελκυστικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη σταθερά αυξανόμενη ροή επισκεπτών από περιοχές χωρίς απευθείας σύνδεση, όπως η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Κορέα και η Λατινική Αμερική.

Επενδυτικό πλάνο

Παράλληλα, προχωρά κανονικά το επενδυτικό πλάνο επέκτασης του αεροδρομίου, με τα πρώτα έργα -τον νέο Πολυώροφο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων και τον Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών- να εξελίσσονται βάσει χρονοδιαγράμματος, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.